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【美食速報】中式點心菜館限定蟹粉菜式登場　蟹粉蝦多士＋蟹粉桂花炒粉絲

休閒消費 12:17 2022/09/20

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中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」推出一系列蟹粉菜式及秋季菜式。（圖片由餐廳提供）

說到秋季美食，怎可少得大閘蟹呢！今個秋季，為了可以讓客人品嚐到各式蟹粉菜色，中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」，將推出期間限定供應多款特色蟹粉菜，「蟹粉」們萬物錯過！

蟹粉菜式包括「蟹粉蝦多士」，鳳尾蝦加上彈牙蝦膠，大廚更特製了蟹粉醬，每一口的蝦多士都充滿了蟹粉醬。「蟹粉蝦仁豆腐」則以豆腐、蝦仁配蟹粉，還可以添上蟹醋，別有一番風味。「蟹粉桂花炒粉絲」是一道手工粵菜，，需要把粉絲炒至乾身，加入雞蛋炒至桂花狀。不得不提的是原汁原味的「清蒸大閘蟹配薑茶」，大閘蟹清蒸的煮法，再配上一杯暖暖薑茶。

「飲茶 YUM CHA」迎秋蟹粉菜式

供應日期：2022年9月27日至10月31日

供應時間：只限晚市供應

除了蟹粉菜色，「飲茶 YUM CHA」還有其他秋冬菜式推介，如「腊味芋頭煲」，秋冬必吃的臘味芋頭煲，啖啖油香啖啖肉，加上吸汁芋頭，再配個「靚仔」（白飯）。「脆皮孜然羊腩（辣）」孜然脆皮羊腩，外脆內稔，孜然及指天椒粉帶出層層辣味，絕對是暖胃之選。「啫啫蝦乾蘭芥煲」蝦乾配以蝦醬，把五花肉片及芥蘭一起炒，是熱炒小菜大熱之一。

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「飲茶 YUM CHA」秋冬菜式

供應日期：2022年9月27日至10月31日

供應時間：只限晚市供應

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責任編緝：蕭雅文

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