【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世

▲ 無聲癌症殺手！婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌，癌細胞擴散致其1個月内離世。

肺腺癌早期徵狀並不明顯，故被形容為「無聲殺手」。美國一名年屆7旬老婦因肩膊痛求醫，確診患肺腺癌，癌細胞擴散致病情惡化，確診後不出一個月便離世。

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綜合外媒報道，該名76歲老婦曾有吸煙習慣，持續5年每日吸食1包煙，但已戒除。後因持續肩膊痛到急症室求醫，經電腦斷層掃描等檢查後，發現其左肺底部出現腺癌，癌細胞更出現擴散，包括脊椎、肋骨及腎上腺均受影響。醫生判斷，老婦脊椎上的癌變部位，或是造成肩痛的主因。

早期無症狀錯過治療期

負責個案的醫生在醫學期刊《Cureus》公開病例，指出老婦左肺有腺癌，癌細胞並未擴散至肩膀，但因已擴散至脊椎、肋骨及腎上腺，故同樣造成她肩膊疼痛。醫生表示，由於老婦在患癌早期時並無出現明顯症狀，因此錯過了黃金治療期，至確診時病情已嚴重惡化；她於確診後25日離世。

女性是肺腺癌高危族

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，肺腺癌容易發生在女性身上，且無論是吸煙者、戒煙者及從未吸煙者，都有可能患肺腺癌。台灣前女主播蕭彤雯就曾發現左肺葉有一個0.9厘米大小的陰影，確診為肺腺癌。其生活習慣良好，從不抽煙、無家族病史、不焚香、更沒有每日下廚受油煙影響。

對此，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖接受TOPick訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，被形容為「無聲殺手」，與一般肺癌略有不同，未必與吸煙有關係；但在罹患肺腺癌患者中，吸煙者仍佔多數。

病徵與成因

醫生表示，肺腺癌起因不明，但估計，若經常待在辦公室等空氣不流通地方，空調內的「氡氣」會釋放幅射。吸入太多，有可能引起肺部細胞變異，造成癌症。同時，由於早期徵狀不明顯，多數患者確診時已達末期，癌細胞擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

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責任編輯：羅嘉欣