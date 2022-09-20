【校長專欄】佛教黃焯菴小學締造音樂校園   音樂課程引進美國奧爾夫教學法

▲ 佛教黃焯菴小學音樂課程引進美國奧爾夫教學法。

不知從何時開始，大部分家長都認為學習樂器已是入學的基本條件，更認為成長後能為孩子締造多一條出路。無可否認，學習音樂的確有很多好處，但在疫情下，音樂又能為學生及家長們帶來甚麼好處？

醫學界認為音樂能「選擇性活化」神經系統與大腦構造中與正向情緒、情緒控管、注意力與記憶等相關的區塊。West Virginia University公衛學院傳染病學教授Kim Innes於2016年參與的研究就發現，聽音樂能夠使人心情愉悅、促進身心健康，並改善認知衰退老年患者與壓力相關的指標。

她的研究將音樂帶來的益處與時下流行的冥想相比，發現兩者皆能大大地改善心情與睡眠品質。Innes說，「冥想與聽音樂都是促進身心整體健康具潛力而有效的方式。」

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根據美國心理學會的研究，音樂可以改善身體的免疫系統、降低壓力、甚至是減緩手術前的焦慮。研究人員發現，音樂可以增加身體免疫球蛋白A和自然殺傷細胞，這些細胞可以攻擊病毒，並且有效提高身體免疫系統的有效性，而音樂也可以降低壓力荷爾蒙皮質醇的含量。

疫情下，無論家長及學生都被各樣的問題所困擾，壓力及情緒也同時被牽動。學校又如何協助學生及家長渡過今次的危機？

佛教黃焯菴小學何倩儀校長為學校成功申請優質教育基金，除為音樂科添置新的敲擊樂器外，更把美國奧爾夫教學法滲入校本音樂課程，透過律動提升學生對音樂的敏感度；透過歌唱及説白部分，讓學生探索及體驗聲音；使用不同的道具及圖像，讓學生發揮創意思維能力；透過樂器演奏，發展個人音樂潛能，提升音樂欣賞和表演能力。

讓學生從學習聆聽音樂，一邊學習各類型的敲擊樂器，一邊感受音樂中的變化，同時提升專注力，學習享受音樂帶來的樂趣。

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