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【好聲好戲2】李佳芯聲演男女鬼滿分過關　陸浩明配音遭汪明荃狠批：做番主持

娛樂 13:24 2022/09/20

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今集好精彩。

TVB聲演真人騷《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈任主持，第三輪出賽藝人包括李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。

在熱身環節表現出色的Ali於首回合比賽保持亮眼演出，Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場口，今次同樣一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」，分別要聲演「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」。

【好聲好戲2】李佳芯神還原小丸子兩大角色獲讚　「潮偉」袁文傑聲演梁朝偉

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Ali聲演兩鬼出色

貴為視后的Ali輕鬆駕馭兩鬼，配起女聲時更分外嬌俏，最終獲得11盞綠燈滿分佳績，龍天生大讚：「你第一粒音已經似黃韻詩，有嗰種味道。」

連出名要求高的黃鳳英都大表認同，凌晞則說：「好鍾意你扮個老婆，個口音好正，同埋嗰啲『嗯（嬌嗲聲）』，好正！」

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6號被阿姐狠評

6號挑戰聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門的場口，做開司儀工作的6號咬字發音方面保持水準，惟配音時「戲味」欠奉，遭阿姐狠評：「係進步咗好多，但做戲就唔同囉，尤其用把聲嚟做戲，你兩樣都未到，你都係做番主持好啲！」

6號事後受訪時坦言心都裂埋：「鏡頭後阿姐都有教我如果要學配音或者演戲，真係要搵個人或者實物練會好啲囉，其實阿姐好窩心嘅。」

熱身階段表現麻麻的黃俊豪於今回合再度失準，一眾評判睇到「鞋鞋聲」，阿姐狠批「有懶音又甩嘴」，大受打擊的黃俊豪一度哽咽直指「壓力大」。

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聲演格鬥場口

第二回合「技巧聲演」，四位參賽者需聲演格鬥場口。6號、黃俊豪聲演《鹿鼎記》劉德華及梁朝偉打架場口，潘文柏：「大家不相伯仲，兩個都有甩嘴同埋食唔到個戲位。」

Ali則孖住袁文傑上演《鐵拳英雄》「猴子偷桃」場口，袁文傑聲演「男人最痛」時表現出色，獲讚「真係做到嗰種痛」。

綜合兩個回合成績，Ali奪得7票暫時領先排第一，黃俊豪則「捧蛋」包尾。今晚（9月20日）一集進入第三回合「拍檔聲演」，四位接受完龍天生及黃鳳英特訓後，將分別聲演阿姐作品《野蠻奶奶大戰戈師奶》許紹雄、《男親女愛》鄭裕玲、《公主嫁到》陳豪及《回到未嫁時》黎明。

撰文 : TOPick柴犬出動

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