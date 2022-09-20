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【英女王逝世】14歲最年輕孫兒為女王守靈　低頭俊俏側臉似足翻版威廉

育兒經 13:17 2022/09/20

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英女王的14歲最年輕孫兒守靈，其低頭側臉似足當年在戴妃葬禮上的威廉王子。

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）國葬於當地時間周一（19日）上午11時舉行，一眾皇室成員齊齊現身送別。其中在守靈儀式中，年僅14歲的英女王最年輕孫兒塞文子爵占士（James, Viscount Severn）成為焦點，他低頭的側臉似足25年前威廉王子在戴安娜王妃葬禮的樣子。

最新影片推介︰

據英國《太陽報》報道，這是英國王室史上第一次納入孫子女守靈儀式，由王儲威廉帶頭、哈里王子第二，帶領其餘6名女王的孫子女入場。最大年紀是安妮公主（Princess Anne）之子、44歲的菲利浦斯（Peter Phillips），最年幼則是愛德華王子（Prince Edward）的14歲兒子塞文子爵占士。

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威廉和哈里站在女王靈柩的前後方，其他人站在左右兩側，一直低頭守靈。在儀式進行期間，排隊致哀的民眾會從他們的身邊經過，而14歲的塞文子爵占士的樣子成為眾人焦點，勾起了民眾對威廉和哈里出席戴妃葬禮的回憶。

網民將當年15歲的威廉王子與現時14歲的塞文子爵占士作比較。（twitter圖片）

民眾讚揚是勇敢的年輕人

民眾紛紛在網上討論，盛讚塞文子爵占士勇敢、堅忍，「如此年輕就站著守夜，令人欽佩」、「長得太像威廉王子」、「塞文子爵占士留着那頭鬆軟頭髮，看起來有多像當年戴妃葬禮上的威廉。」

他和威廉王子當時年紀相若，不得不在公開場合經歷如此痛苦，是勇敢的年輕人。

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1997年9月，當年15歲的威廉和12歲的哈里送別母親戴妃，他們在葬禮上並排站著，跟隨母親靈柩後方送別。這一幕深深烙印在民眾的腦海中，對於年少的威廉和哈里失去母親感到悲痛。

而近日女王駕崩後，威廉也坦言早前與哈里現身追悼女王的王室遊行時，走在女王靈柩後方的他勾起了痛苦回憶，想起了25年前母親戴妃的葬禮。

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責任編輯︰王明芳

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