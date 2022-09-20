【男人之苦】勃起硬度分為4級　醫生：陽痿恐是心血管疾病警號

勃起的硬度不只攸關男士們的面子，原來也健康狀況息息相關。有台灣泌尿科醫生指出，勃起的硬度有等級之分，低於水平之下，應特別警惕是否有心血管疾病等問題。

勃起硬度可分為4級

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫生程威銘指出，根據醫學研究顯示，勃起硬度等級（EHS，Erection Hardness Score）可分成4級。從硬到軟排序，第四級如同小青瓜，裡外都是硬的；第三級如連皮香蕉，硬度不及青瓜；第二級如去皮香蕉，比前者更軟一點；第一級則像蒟蒻，相當柔軟。

程威銘表示，第四級可謂男人的最佳狀態；第三級是一般男性應有的硬度；第二級則有陽痿的傾向；最低一級屬於陽痿，若勃起硬度不足，可能與心血管疾病有關。

勃起功能障礙藏心血管病風險

他解釋，勃起硬度不夠、陽痿，主要可分成「心因性」及「器質性」兩種，心因性多與心理因素有關，例如壓力、環境等影響。發生時機往往來得突然且年輕，時好時壞，也會隨著年紀每況愈下。另外，心因性也和人格特質有關，患者多較為敏感、容易緊張。

至於器質性的陽痿，主要與血管、神經、荷爾蒙等相關，最直接影響、亦最常見的就是心血管疾病。程威銘解釋，心血管與陰莖血管粗幼相當，若心血管有阻塞問題，症狀往往不明顯，當出現症狀時，情況可能已較嚴重。

而肉眼可見最明顯的症狀，便反映在陰莖的硬度。因此有勃起功能障礙者，出現心肌梗塞等心血管疾病風險，也會比一般人高。他提醒50至60歲、有陽痿情況，以及有糖尿病、三高等慢性疾病的人士要特別留意。

另外，受傷意外損害到神經系統，或是糖尿病引起的神經相關病變，也可能影響勃起的硬度。而隨著年齡老化、更年期、環境荷爾蒙等影響所導致的男性荷爾蒙不足也是常見原因。

程威銘表示，勃起的硬度和身體健康有很大關聯，若出現勃起功能障礙情況，應盡早前接受相關檢查，找出背後的原因。

他建議，平時要維持良好的飲食及運動習慣，過去有不少研究顯示地中海飲食有助心血管保養。而性行為一般而言也可算是一種「有氧運動」，因此平時若保持有氧運動習慣，自然有助上場時保持良好狀態，且也有利於心血管、有助硬度提升。重量訓練則能增加男性荷爾蒙，建議有氧運動和重量訓練交替進行，更有助增強硬度。

內容獲《今健康》授權轉載，原文刊載自：https://bit.ly/3qO6Ew6

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責任編輯：羅嘉欣