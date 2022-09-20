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【口罩小姐】爆冷奪冠被轟西童否認造馬　賽後無打算簽約ViuTV只想繼續打碟【多圖】

娛樂 15:22 2022/09/20

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ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐》的總決賽早前圓滿結束，節目中化名「聞西」的網紅西童（梁茜童）爆冷奪冠，令網民大跌眼鏡之餘，亦令上圍豐滿的西童再被圍攻。

被狠批外貌欠逢的西童否認造馬之說，對於有傳主持人之一的吳保錡力追她，與男友拍拖近8年的西童同樣否認，並直言「梗係無！」

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節目中改為為「聞西」的西童，於2015年憑著一張謝師宴的照片於網絡爆紅，穿著連身禮服的她憑著豐滿上圍成討論熱話，她亦順理成章地成為網紅，在社交網站發放不少大曬身材的照片，近年更拓展事業成時裝店老闆娘及打碟DJ。

爆冷成為「口罩小姐」冠軍後，西童再次被網民轟炸，公佈賽果當晚有著近萬網民到ViuTV的官網「派嬲」。西童早前接受媒體訪問，直言無想過會贏得冠軍，聽到賽果當下更是驚訝多於開心，因為已經預想到怎樣被網民攻擊。

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【尾二一屆口罩小姐】肥仔心水口罩小姐被評判淘汰　西童曾上193節目出眾身材被認出

直指傳媒不是

有網民攻擊西童樣衰，她認為參選口罩小姐就是要發掘女生除了外表以外的美麗：「我勝出了卻不停被人攻擊外表，是否代表我內在沒東西被攻擊？贏了是開心的，但這些東讓我覺得好矛盾。」

西童又斥責傳媒帶領風氣，令大家只著眼於「全城派嬲」、不滿賽果的報導，認為大眾主張以負面的東西吸引觀眾、網民注意，而非宣揚正面訊息、正能量，令社會在負評迴圈中輪迴。

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否認造馬與緋聞

對於被指造馬而奪冠，西童亦全面否認，指自己無想過要跟ViuTV簽約，當時參選只是抱著玩玩的心態，亦希望在電視出現讓大家看到更立體、更多面的她。即使現在勝出，目標也只是做回過去的DJ工作。

另外，有傳主持人之一的保錡對她展開追求，西童直言：「梗係無！我跟他永遠都處於鬧交狀態。大家都用比較兄弟的式來相處。」現實中西童有位拍拖近8年的男友，她亦未有把戀情保密低調處理，反而不時在社交網站放合照放閃。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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