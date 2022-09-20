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【撤銷覆核】不滿還押期間夏天不准穿短褲　鍾雪瑩撤司法銷覆核申請

社會 12:49 2022/09/20

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鍾雪瑩撤司法銷覆核申請。（資料圖片）

涉無牌管有槍械的本土民主前線成員鍾雪瑩早前被控及還押，鍾不滿還押期間多次申請於夏天換季穿著短褲被拒，遂於2021年8月透過律師入稟高等法院申請司法覆核，法官今（20日）開庭處理，雙方毋須出庭應訊。法官指基於申請人同意撤銷申請，遂頒令撤銷申請，不作訟費命令。
 
申請人鍾雪瑩，建議答辯人懲教署署長。申請人早前於入稟狀指，申請人於2020年10月11日因無牌管有槍械或彈藥罪被控，翌日提堂時申請保釋被拒，一直還押於羅湖懲教所。

申請人指自2021年4月起口頭申請轉季後不用穿著長褲被拒，同年5月答辯人下令所有囚犯及被還押人士轉夏季衣裝，男囚犯須穿短褲，女因犯則維持穿著與冬季時同款的長褲，導致申請人出熱痱，申請人去信申訴專員公署作出投訴不果，遂入稟提出司法覆核許可申請，質疑政策違反《基本法》、《性別歧視條例》及《監獄規則》，認為有關安排明顯是基於性別而出現不同待遇。

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 記者：林育慧

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