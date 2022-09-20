【淘寶送貨】$5000幾蚊淘寶雲石枱　一打開發現餐枱粉身碎骨：心都碎

▲ 有網民淘寶五千多元的書桌，結果發現書桌「粉身碎骨」。

在淘寶購買易碎物品或貴重物品，大家真的要小心！今日（20日）有網民在社交平台分享「粉身碎骨」的餐桌，事主花了5000多元淘寶的餐桌，運到目的地時，發現餐桌完全粉碎，立即大呻「心碎到一個點」！

網民於Facebook群組「淘寶開心share」發文分享，指自己花了5000多元連運費淘寶了一張餐桌，到貸表面完好，可惜一打開卻發現「內裡粉碎到一個點⋯我心碎了」。照片中可見，這張雲石餐桌只有一個簿身木架及紙盒包裹著，而且包裹餐枱的發泡膠比較簿身，包裝的保護作用成疑。

不少網民都認為「包裝好單薄」及「木架太簿」，完全沒有保護作用「都冇用厚嘅泡泡紙包住，打木架都冇用啦！」、「黐線，個咁嘅爛鬼木架保護到啲乜？打橫一撞就乜都無啦，咁大件嘢又無易碎標籤，鬼會同你錫住咩」、「打木架好有問題，唔會打咁少木條！」、「易碎字眼都冇隻」、「嘩，塊發泡膠咁薄，唔爆至奇喇。」

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亦有人認為5千多元的餐桌，「真心唔會係淘寶買」、「香港買好過囉」、不少人都認為香港「大把選擇」、「貴野唔敢淘寶」、「5千幾咁就冇咗」，不少網民都呼籲事主要向賣家反映問題，認為包裝太兒戲，應該要安排退貨，並要求賠償。

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責任編緝：蕭雅文