【明日戰記】周五起加入放映絕密片段　古天樂挑戰《寒戰II》票房冠軍寶座

▲ 《明日戰記》

古天樂投資及主演的特技科幻動作片《明日戰記》票源走勢強勁，現時在香港上映3星期票房已6000多萬元，暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，要取代第5位星爺周星馳的《少林足球》以至第4位《功夫》應該不成大問題，但就要看能否打上三甲，挑戰第3位《那些年，我們一起追的女孩》、第2位《梅艷芳》、第1位《寒戰II》。

坐了冠軍寶座6年的《寒戰II》累積票房為66,824,171元，即是《明日戰記》約再增600多萬元票房，便能夠奪冠軍之位。

最新影片推介：樊亦敏專訪

古天樂亦進一步出招谷票房，宣有在由本周五（9月23日）起全香港及澳門所有放映《明日戰記》場次（IMAX版、4DX版及CGS巨幕版場次除外），於片尾工作人員名單後將有有關《明日戰記》新動向的神秘片段絕密公開。

《明日戰記》的官方facebook專頁寫道：「大家記得坐定睇晒片尾睇埋個絕密片段先離開戲院呀，同我地一齊並肩作戰！」

至於究竟片段內容是甚麼，有關方面為保持神秘不便透露。另外，據悉古天樂將在本周四（9月22日）將出席小型發布會，預計屆時公布新的製作動向。