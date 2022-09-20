  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】韓國人氣石墨烯雙面鍋升級版　限時優惠888元首推產品保養證【內附連結】

休閒消費 13:27 2022/09/20

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

雙面鍋的分拆設計可分成兩個獨立煎鍋，配備超易潔不黏塗層，「一鍋兩用」性價比超高，拆開清洗方便又容易。

韓國人氣廚具品牌HAPPYCALL，最新推出升級版石墨烯雙面鍋，採用全新升級物料──石墨烯（Graphene），比一般鋼堅硬度高200倍，導熱率更比鑽石快兩倍。配備流線型設計及強磁性手柄，適用於明火及電磁爐。其合上後的專利密封設計，有助避免煮食時出現彈油和大油煙的情況，同時更有效鎖住食物水份，尤如一個小焗爐，保留食物原有鮮味。

此外，雙面鍋的分拆設計可分成兩個獨立煎鍋，配備超易潔不黏塗層，「一鍋兩用」性價比超高，拆開清洗方便又容易。

由即日至10月30日，顧客可於門市或官方網站，以$888（原價$1,688）換購全新石墨烯雙面鍋。與此同時，品牌亦推出「Double Pan舊換新Trade-in計劃」，讓大家把家中的鍋具全面升級，而舊客戶將品牌舊有之Double Pan系列產品送回，更可額外獲贈$100網上購物禮券；舊有的Double Pan不限型號款式及折舊程度，均可Trade-in，萬勿錯過。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

品牌亦破天荒推出全球首張「HAPPYCALL NFT產品保養證」，顧客只需到指定銷售點購買升級版之石墨烯雙面鍋，憑單據到指定網址登記，即可換領個人專屬的「HAPPYCALL NFT產品保養證」，也能確保所購買的產品為韓國原廠正貨。

此外，顧客憑「HAPPYCALL NFT產品保養證」，除可享有專屬的VIP一年保養服務外，更可於12個月內享有7折Trade-in優惠或7折購物優惠，購物優惠多重賞。

記者：郭秀芳

相關文章

【家品速報】Nespresso全新Vertuo馥旋系列　最新型號咖啡機＋33款新咖啡口味粉囊
11:55 2022/05/26
【家品速報】Nespresso全新Vertuo馥旋系列　最新型號咖啡機＋33款新咖啡口味粉囊
【家品速報】BRUNO蒸氣烤麵包機　在家歎外脆內軟出爐麵包滋味【內附連結】
13:14 2022/07/05
【家品速報】BRUNO蒸氣烤麵包機　在家歎外脆內軟出爐麵包滋味【內附連結】
【守業追夢】家品老店第二代創新廚刀國際揚名　奪設計界奧斯卡德國紅點設計大獎
13:20 2022/05/31
【守業追夢】家品老店第二代創新廚刀國際揚名　奪設計界奧斯卡德國紅點設計大獎

你可能感興趣

【家品速報】Nespresso全新Vertuo馥旋系列　最新型號咖啡機＋33款新咖啡口味粉囊
11:55 2022/05/26
【家品速報】Nespresso全新Vertuo馥旋系列　最新型號咖啡機＋33款新咖啡口味粉囊
【家品速報】BRUNO蒸氣烤麵包機　在家歎外脆內軟出爐麵包滋味【內附連結】
13:14 2022/07/05
【家品速報】BRUNO蒸氣烤麵包機　在家歎外脆內軟出爐麵包滋味【內附連結】
【守業追夢】家品老店第二代創新廚刀國際揚名　奪設計界奧斯卡德國紅點設計大獎
13:20 2022/05/31
【守業追夢】家品老店第二代創新廚刀國際揚名　奪設計界奧斯卡德國紅點設計大獎
消費資訊 著數優惠 廚具 南韓 設計 品牌

最高瀏覽

【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
18:10 2022/09/19
【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
16:22 2022/09/19
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院
17:34 2022/09/19
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院