【著數優惠】韓國人氣石墨烯雙面鍋升級版　限時優惠888元首推產品保養證【內附連結】

▲ 雙面鍋的分拆設計可分成兩個獨立煎鍋，配備超易潔不黏塗層，「一鍋兩用」性價比超高，拆開清洗方便又容易。

韓國人氣廚具品牌HAPPYCALL，最新推出升級版石墨烯雙面鍋，採用全新升級物料──石墨烯（Graphene），比一般鋼堅硬度高200倍，導熱率更比鑽石快兩倍。配備流線型設計及強磁性手柄，適用於明火及電磁爐。其合上後的專利密封設計，有助避免煮食時出現彈油和大油煙的情況，同時更有效鎖住食物水份，尤如一個小焗爐，保留食物原有鮮味。

此外，雙面鍋的分拆設計可分成兩個獨立煎鍋，配備超易潔不黏塗層，「一鍋兩用」性價比超高，拆開清洗方便又容易。

由即日至10月30日，顧客可於門市或官方網站，以$888（原價$1,688）換購全新石墨烯雙面鍋。與此同時，品牌亦推出「Double Pan舊換新Trade-in計劃」，讓大家把家中的鍋具全面升級，而舊客戶將品牌舊有之Double Pan系列產品送回，更可額外獲贈$100網上購物禮券；舊有的Double Pan不限型號款式及折舊程度，均可Trade-in，萬勿錯過。

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品牌亦破天荒推出全球首張「HAPPYCALL NFT產品保養證」，顧客只需到指定銷售點購買升級版之石墨烯雙面鍋，憑單據到指定網址登記，即可換領個人專屬的「HAPPYCALL NFT產品保養證」，也能確保所購買的產品為韓國原廠正貨。

此外，顧客憑「HAPPYCALL NFT產品保養證」，除可享有專屬的VIP一年保養服務外，更可於12個月內享有7折Trade-in優惠或7折購物優惠，購物優惠多重賞。

記者：郭秀芳