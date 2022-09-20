【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育

▲ 內地CEO單身媽媽葉海洋，教女兒財商教育。

內地女CEO葉海洋是名單親媽媽，她先後買精子赴美國及俄羅斯進行試管嬰兒，誕下兩名5國混血女兒，其買精生仔引起爭議，不過她懶理，一直用行動引證她也能成為好媽媽，給女兒滿滿的愛。除了打理美容品牌事業之外，近期葉海洋拓展教育範疇，與大女齊齊變成卡通推財商教育。

▲ 內地女CEO葉海洋買精誕兩女。（網上圖片）

買精誕兩混血女兒

綜合內地傳媒報道，1988年出世的葉海洋是化妝品公司的CEO，單身的她在2017年到美國買優質精子，花費50萬人民幣（約56萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。葉海洋去年赴俄羅斯再次進行人工受孕添多一名女兒，細女的精主跟大女Doris是同一位，有關精子由美國直送至俄羅斯冷凍，花費約15.8萬人民幣（約18萬港元），二女Hatti在今年2月出世，現時7個月大。

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葉海洋是名奇女子，她家境貧困，很早外出工作白手興家，在25歲創立了自己的美容品牌，短短幾年打進化妝品界。她一身中性打扮加短髮，形象幹練，主張不婚的她想成為媽媽，買精懷胎十月誕下兩女兒，至今引起爭議。

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或栽培女兒成為接班人

葉海洋經常在網上不同的社交平台分享生活，包括湊女日常，大女兒Doris很可愛漂亮，經常跟媽媽在一起，如去遊輪、學騎馬、到酒店用膳等，8月時參加夏令營扮成小仙子表演，媽媽也有出席。媽媽更曾表示Doris如同朋友閨密。

為了女兒，葉海洋花了很多心思、時間與金錢。身為CEO媽媽的她開始關注兒童教育，在8月底，她推出《葉海洋媽媽課堂》，找了動畫團隊去製作財商教育卡通短片，希望用有趣的方式講商業，開啟孩子財商智慧。現時推出了數集，很多都以大女兒Doris為題材，包括「Doris了解銀行的起源」、「四歲的Doris認識人民幣」、「Doris認識世界各地貨幣」等，可能想自小培育大女成為她的接班人。葉海洋表示有關動畫希望一眾媽媽跟孩子一起看，一起學習財商思維。

誰說財商教育只有爸爸可以教，媽媽也可以。

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家姐愛錫妹妹

另外，細女Hatti現時只有7個月，擁有一頭鬈髮，可愛趣緻，家姐非常愛錫妹妹，不時抱著她、幫忙餵奶，Doris認為Hatti的出現是因為自己乖。葉海洋表示，

在姐姐的眼裡，Hatti是因為姐姐乖才誕生的，她認為不乖的小朋友，媽媽是不會給獎勵一個妹妹（弟弟）的。

女強人媽媽葉海洋忙工作之時，盡力平衡家庭抽空照顧女兒，她直言這個世界上最幸福的事，也許就是陪孩子一起健康快樂長大。

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責任編輯︰王明芳