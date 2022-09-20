【失聰危機】韓星IU患「耳咽管開放症」如置身地獄　多次極端減肥太瘦恐成病因

▲ IU患上的是「耳咽管開放症」。

韓國知名女歌手IU（李知恩）最近舉行演唱會，並自爆近一年來，都受耳患問題困擾，感覺「仿如置身地獄」。事實上，IU所患上的是「耳咽管開放症」，而曾紅極一時的日本歌手中島美嘉，亦曾在2010年宣布患上此症，對她的歌手生涯造成重擊。「耳咽管開放症」成因眾多，有醫生曾表示，過度減肥、甲亢等因素，都可造成耳咽管關閉引發耳疾。

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29歲歌影視三棲的韓國女藝人IU，最近在首爾舉辦大型個人演唱會，並在演唱會上坦言自己的耳朵出問題，從一年前開始耳朵就有些不受控，她形容在演唱會期間「如同地獄般煎熬」，令一眾歌迷支持者十分震驚和憂心。

IU所患上的其實是「耳咽管開放症」，今年初她在個人紀錄片中就曾公開此事。而她在醫院接受檢查治療時，就顯得相當痛。當時醫生向她表示，她所患上的正是此病，確切病因雖然未明，但就表示「唱歌時會形成很大壓力，長此下去，耳咽管可能會打開。」然而醫生亦補充，如果有足夠的脂肪組織，一般來說，耳咽管是不太會打開的。

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耳咽管開放症的患者，由於耳咽管無法關閉，令中耳腔到鼻咽之間形成空腔，放大了共鳴效果。患者會聽到自己的說話有回音及鼻吸聲；也會伴隨嚴重的耳鳴，聽力會變差，導致患者無法聽清楚自己的聲音及音準，如同失聰。

「耳咽管開放症」成因眾多，體重快速下降、壓力不安、鼻炎等因素都可能是病因。至於入行14年的IU，多年來為維持身段，曾試過不少極端減肥法，如她就試過用「8杯水減肥法」一星期內減去5公斤；也試過在拍攝韓劇《步步驚心：麗》時採用「低熱量番薯減肥法」，規定自己一天只可攝取600卡，令自己更上鏡。

台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部長田輝勣就曾表示，成人耳咽管長度僅約3.5厘米，懷孕、甲狀腺亢進、過度減肥或其他原因而導致體重下降太快，會影響耳咽管關閉而可能引發耳疾。

田輝勣建議，要穩定進食逐漸恢復體重，可改善症狀；同時患者需多喝水以保持鼻腔內的黏膜適當濕潤，減少耳咽管漏氣風險；亦可選擇平躺或彎腰低頭以快速緩解症狀。

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責任編輯：羅嘉欣