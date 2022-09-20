【極品新娘】舊同學突然聯絡第3次結婚再請飲　女子苦惱如何高招拒絕

▲ 有台灣女網民指舊同學突然聯絡她，第3次結婚又請飲。

結婚是人生大事，想大排筵席宴請親朋亦無可厚非，可是「紅色炸彈」並非人人願意收。近日有台灣女網民在社交平台指，舊同學突然聯絡她，原來第3次結婚又請飲，她苦惱應如何拒絕對方。

兩段婚姻兩個孩子

該名女網民於「匿名2公社」發帖文分享，一位很久沒聯絡的大學同學當年因懷孕而休學，低調結婚了。不過，幾年後舊同學突然聯絡她，表示自己再婚，詢問她會否參加她的婚禮，要拿喜餅來給她。最終她以要上班為由婉拒舊同學的邀請。

就在早前這位好久沒聯絡的舊同學又找上她，問道「要不要參加我的第3次婚禮」。對於再一次被舊同學邀請出席婚禮，她感到頗無奈，不知今次又應該如何拒絕才好。舊同學感情生活相當精彩，她補充對方與第一任丈夫生了一個孩子，與第二任丈夫亦誕下一個孩子。

最新影片︰

網民︰結到你去為止

不少網民提供回覆建議，「婉拒，祝福她一切安好」、「跟她說下次一定到」。有網民驚訝舊同學是否職業結婚，以辦婚宴收人情來賺錢，留言「我沒想到還有這招可以賺錢」、「這一定是假結婚真詐財」、「有夠精彩的人生，一直嫁一直『炸』」、「你同學很會賺錢」、「很想賺你的紅包」。

另有網民笑稱，舊同學鍥而不捨請飲，只為了等到她願意出席，似乎她真的要出席一次，才能避免她不斷再婚下去。有人笑說，「結到你去為止」、「你還是去吧，免得還有第4次、第5次」、「每次都跟她說下次一定到」。點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳