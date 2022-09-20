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【人生遺憾】媽媽染疫後入院離世 女兒未能陪伴：無法彌補的遺憾

親子 15:13 2022/09/20

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因防疫限制無法陪伴媽媽走最後一程，對於女兒來講是無法彌補的遺憾。

近三年疫情，不少老人家都捱不住，一個接一個中招，若是長期病患者，風險更大大增加。但這個疫情不是一年兩年，而是第三年也快過去，卻仍未見盡頭。最近世衛宣布新冠疫症死亡率已大幅下降，疫情結束在望，但香港專家隨即反駁，認為仍要嚴防病毒。那麼，香港防疫政策相信暫時不會放鬆，我們又要繼續挺着。

在眾多防疫政策中，中港未能通關令中港家庭兩地相思、香港公立醫院的探訪規定，同樣不合人情。雖然現在可以一星期探訪一次，但遠遠不足夠，且過程中還要經歷多重限制，例如不接受快測，一定要核酸檢測，不過核酸結果要翌日才有，未能讓家屬第一時間探望患病親人。

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因此，疫情期間，如非必要最好勿進醫院。保護長者不要感染新冠，政府宣傳長者最好打齊三針，有朋友更說要帶媽媽接種第五針，巿民大眾誠惶誠恐之情，可見一斑。事實上，最安全的就是盡量少讓長者外出接觸人群；但另方面，這又會剝奪長者的社交和群體活動，整天呆在家大有可能衍生另一些問題。

作為照顧者，我得要為媽媽作出選擇，怎樣平衡生活實在費煞思量。結果，我還是讓媽媽參加好些長者班和日間中心活動，過去一年多，媽媽開心了不少。特別是媽媽患有腦退化症，給予她外界適當的刺激很重要。可是，這又必須承受中招風險。其實現在中招很容易，甚至打齊針做足防疫措施亦會中招，防不勝防。

我們抵抗力正常，可以輕鬆說「早中早享受」，但對於老人家卻不是這樣。我媽媽終於中招了，由於她是長期病患者，抵抗力弱，確診後久久不能康復，中秋後再度入院，最後跨不過這道難關。最難過是，由於防疫措施的限制，在她面對生關死劫時，作為女兒的我無法在旁服侍，陪她走完人生最後幾天，留下無法彌補的遺憾。

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撰文 : 張翠容

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