【南丫海難】南丫海難4死者家屬促召死因研訊　法官押後10月底判決

▲ 死者家屬趙炳全（左）及梁淑玲冀能召開死因研訊，還死者公道。(馮漢柱攝)

2012年國慶日南丫海難造成39人死亡，死因裁判官於2020年決定拒就事件召開死因研訊，其中4名死者的家屬早前入稟高院，要求法庭頒令死因庭就展開研訊，高院今（20日）處理申請。申請一方表示冀召開死因庭能調查及尋找相關證據，並可就部分問題作出建議。法官表示需時考慮，押後至10月底作書面判決。死者家屬坦言10年來希望還原真相，希望有合理公正判決。

4名死者分別為趙少琼、梁家杰、徐志偉、徐凱盈，4名原告為梁淑玲，為死者梁家杰之胞姐，趙炳全為死者趙少琼之胞弟，徐志盛為死者徐志偉及徐凱盈之胞弟及叔父。答辯人死因裁判官，梁及趙今到庭應訊，答辯方沒有代表應訊。

原告之一梁淑玲於庭外表示，「搞咗10年都無一個答案」， 10年來希望尋回真相，故希望召開死因研訊，為 4名死者討回公道。若法官最終決定不召開死因研訊，梁指將再作商討，不排除須作下一步行動。

梁表示，是次申請得到其他家屬支持，家屬明白事件若再拖延，不獨是丟淡，而是傷痛。梁亦感謝警方及律政司於前期花時間搜證，首8年時間調查工作完成後，家屬於這兩年開展工作，梁坦言「經過無限次希望，然後無限次失望」，變得徬徨及無助。

對於法官押後至10底才判決，另一原告趙炳全坦言「已經過咗10年，唔爭在等埋嗰一段時間，希望有合理公正判決」。

申請人代表律師指出，答辯人對申請持中立態度。申請一方形容事件屬悲劇，事件於118秒內發生，奪去39條性命，當中8名為兒童，當天更是死者徐凱盈的10歲生日。

代表律師指申請人要求召開死因研訊，得到17名死者的23個月家庭聯署支持。代表律師指出，海難事故調查委員會及刑事聆訊中，均沒有發現南丫4號之水密門設計問題，委員會亦有許多不足之處，若召開死因研訊，死因裁判官有權作出調查及尋找相關證據，例如若南丫4號改善設計，乘客或有逃生機會，而委員會及刑事聆訊均沒有提出任何建議，死因裁判官若發現有關問題便可作建議。

申請人又指時次申請只涉及4名死者家屬，若法官批准召開死因研訊，希望可以一次性就39名死者召開研訊。法官聽罷陳詞後，表示需時考慮，故押後至10月31日頒布書面判決。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧