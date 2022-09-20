【藐視法庭】涉藐視法庭案擇日再審　「Lunch哥」申呈交精神報告

▲ 李國永。（陳卓欣攝）

外號「Lunch哥」的學生李國永早前涉於2020年8月於死因聆訊期間辱罵證人，連同65歲退休女保安同被控藐視法庭，案件原定今（20日）於高等法院開審，代表律師指李有聽力問題，或影響其理解過去的聆訊內容，冀索取醫療報告，並申請將案件押後。法官遂將案件押後至擇日開審。

首被告李國永（19歲）及次被告賴瑞英（65歲）早前同被控藐視法庭，首被告一方早前決定將不會認罪，次被告則維持認罪決定。

代表律師今於庭上申請呈上首被告的精神報告，並透露首被告患有自閉症及過度活躍症，或令他誤認事主，以致事件的後續發展。

代表律師又指，首被告有聽力問題，或會影響他理解過去的聆訊內容，冀索取醫療報告，並申請將案件押後。控方反對將報告呈堂，指報告無助解釋首被告的犯罪意圖，法官遂將案件押後至擇日再審。

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記者：梁錦麟