【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰指黃嘉雯揸車易出意外　從眉毛知哪類人易遇車禍

▲ 黃嘉雯否認開車容易出意外。

由倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）、黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難，蘇民峰今集會教觀眾點樣揀車牌同顏色，可以催運旺情。

節目一開始各位主持為蘇師傅寫一個自訂車牌，分別是Amber送「S」、 Carmen送「S0 CAR」、Carmaney送「FSS 168」、Doniven送「S0 C FU」車牌號碼，帶出今集環繞車的主題。

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蘇民峰分析眉粗與開車有關

蘇民峰指當年考車，要2次才過關，Carmaney則考了3次。蘇師傅指考得多與Carmaney眉粗大膽有關，又批她開車易出意外。

不過Carmaney斬釘截鐵話未遇過意外，就連車都未試過揩花。當師傅被人「拆招牌」時，她自爆︰「我每次去到唔識嘅地方，揸唔掂都會搵人幫手。」原來秘密武器全靠賣萌，搵「兵」搞掂。

蘇師傅指眉毛代表手，所以崩眉會易斷手斷腳，假如有打直一條紋，穿過眉會造成「左穿頭、右撞車」。

另外,蘇師傅又講到寒熱命人在選擇汽車顏色時有很大分別，他又自爆第一架車，因為選錯藍色，最終搞到炒車total loss收場，幸好人沒事。

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