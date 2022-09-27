【消費券1萬】一文看清酒店自助餐焦點優惠　五星級酒店午餐300元有找

▲ （陳國峰攝）

新一輪第二期消費券10月1日發放，不少酒店或餐廳趁機推出自助餐優惠吸客，TOPick為大家整合各項消費情報。

馬哥孛羅香港酒店「Café Marco馬哥孛羅咖啡廳」

馬哥孛羅香港酒店全日供應國際特色美食及無限添飲汽水、指定啤酒。「海鮮鴨肝」自助晚餐時段推出一系列鴨肝美饌，屆時每位可享香煎鴨肝配橙醬多士一客。詳情可瀏覽官方網頁。

黃金海岸酒店推消費回贈

即日起至10月31日，使用消費券指定支付工具包括八達通，AlipayHK，BoC Pay，WeChat Pay HK 和 Tap & Go，惠顧黃金海岸酒店旗下餐廳「粵」、沙嗲軒、海岸扒房及聆渢咖啡廳，每滿$1,000都可享即減$150優惠。

由即日起2022年12月31日，生日月份與一位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，一位可享免費。每人再額外贈送餐酒一杯，以及壽星可獲贈半磅生日蛋糕。

需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日優惠自助餐電子優惠券，即可使用生日優惠；於生日月內的新登記會員會於4個工作天後獲得買一送一自助餐生日電子優惠券。

帝苑酒店「雅苑座」自助餐

五星級的帝苑酒店由即日起至10月31日，雅苑座自助午餐低至65折優惠，首50名訂座可享折扣優惠；至於秋日海鮮盛宴自助晚餐，低至7折優惠，首50名訂座亦可享折扣優惠。

▲ 午餐收費。

自助晚餐除了供應任食波士頓龍蝦及慶祝生日或紀念日可享半磅蛋糕一個外，由即日起至9月30日每位送「日式照燒珍寶帶子」一客；由10月1日至10月31日送「松葉蟹飽魚關東煮」一客。

自助晚餐亦會提供多款海鮮，如波士頓龍蝦、法國麵包蟹、翡翠螺、凍蝦，藍青口、牛油果蠻肉沙律、夠薑粉絲生蠔煲、鮑魚海鮮鍋粑、籠仔蒸蟹糯米飯、燒美國特級肉眼、自選即烚海鮮、雜果拿破崙及馳名蝴蝶酥等輪流供應，更可任飲果汁及汽水。如需訂座可瀏覽連結。

▲ 秋日海鮮盛宴自助晚餐收費。

帝京酒店「花月庭」仲夏果漾．和牛盛饌自助晚餐

花月庭推出多款M5和牛菜式及泰式美饌，並以水果入饌，自助餐亦會提供Haagen Dazs雪糕，為炎夏增添清新氣息。凡惠顧星期一至四全時段自助晚餐，每位客人可額外獲贈M5吉列和牛伴黑松露蛋黃醬一客。推廣期由2022年8月1日至12月15日，詳情可瀏覽酒店網頁。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜