【昔日女神】48歲楊采妮移居新加坡被街頭捕獲　素顏現白髮優雅嘆平民餐廳

▲ 楊采妮在新加坡被發現獨個兒在一間平民餐廳食飯，獲網民讚揚舉止優雅。

90年代「玉女」輩出，繼「玉女掌門人」周慧敏之後，另一「玉女接班人」楊采妮（Charlie）亦紅極一時。Charlie自2013年與拍拖多年的邱韶智結婚後移居新加坡，育有一對孖仔，偶爾接拍電影。近日有新加坡女網民在一間平民餐廳捕獲Charlie，雖然頭頂有白髮，但風采依然。

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該名新加坡女網民在社交平台發文稱，日前外出到一間平民餐廳食飯時，巧遇楊采妮在鄰桌獨個兒食飯，可見素顏的Charlie打扮樸素，身穿白色上衣及牛仔褲、夾腳拖鞋到餐廳用膳，但仍被網民一眼認出，並形容她︰

身材窈窕、素顏、一個人吃飯，狀態非常放鬆。從我的距離可見烏黑的頭髮上，有幾根白髮，說明頭髮並未染色。

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網民讚優雅無架子

女網民大讚Charlie氣質優雅，當Charlie知道被認出後，向她微笑示好，毫無架子。

楊采妮小姐先我們一步離開餐廳，在她吃完飯收拾東西時，無意間側頭看向我的方向，目光接觸，她向我微笑，我立即回應並微微招手，她點頭示意，然後起身離開。我被這樣一位優雅自在毫無拘泥的女星所吸引，即使她已不是眾星捧月，即使她已經有了歲月的痕跡。

▲ 楊采妮與邱韶智育有一對孖仔。（facebook圖片）

與邱韶智復合後組幸福家庭

現年48歲的楊采妮在90年代紅遍中港台，但1997年她為愛情引退，與新加坡籍男友邱韶智合作開辦形象顧問與製作公司，可惜生意嚴重虧損，兩人於2003年一度分手，楊采妮復出拍戲，並澄清兩人分手與金錢無關，遇到問題仍會一起面對。

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相隔8年後，兩人還是回到彼此身邊，2013年結婚定居新加坡，4年後誕下一對孖仔，家庭生活美滿。Charlie近年只拍過兩齣電影《小Q》及台灣電影《嗨！神獸》，另有寫作出書、寫劇本等。

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Charlie自為人母後專心照顧兒子，並慨嘆做媽媽經常睡眠不足。去年Charlie生日罕有分享家庭樂，老公和囝囝向她送上一束鮮花和紫色小花圖案裙子，老公前一晚更暖心提醒她不要校鬧鐘，睡到自然醒便可。

她感激老公教仔充滿耐性，與兒子一起安排驚喜，培養出兒子的家庭精神和參與感，最重要是乖乖讓她睡到自然醒，「當母親的一定會明白能睡到自然醒是多麼幸福的事」！

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責任編輯︰林綺玲