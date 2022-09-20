【淋鏹判囚】為5,000元報酬向串燒店東淋腐液　少年認罪囚8年

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16歲少年稱因酒癮及毒癮而欠債，為獲5,000元報酬受指使到九龍城一泰式串燒店，向男店東淋潑通渠水，導致其面、腹部及雙腳受傷，佔身體14%被燒傷，失去工作能力。行兇少年今（20日）於高等法院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，法官斥被告有計劃及因財困而行事，向事主淋潑腐液3至4次，摧毀其人生，判監8年。

黎姓被告（現年17歲），物流運輸工人，今承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪。被告過往曾有襲擊及普通襲擊刑事紀錄，被判感化及更生中心。

代表律師求情時指，被告因受朋輩影響而接觸毒品，並有飲酒習慣，因欠債而犯案，為5,000元報酬而受指使到事發串燒店行事，最終沒有獲任何酬金。惟被告犯案手法笨拙及無知，於首次淋潑事主時，未有扭開樽蓋，直至扭開後再作淋潑，並濺及自己致身體爭燒傷，逃走時又遺下銀包等物品，最終被捕，其後須做植皮手術。

代表律師指被告患過度活躍症及專注力不足，明白須為事件付出代價，望法官輕判，以讓被告早日獲釋，重新做人。

法官判刑時指出，淋腐液罪性質嚴重，須判處阻嚇性刑罰，不論事主受傷程度均須嚴懲。法官指被告並非一時衝動而犯案，因財困而有計劃向陌生人施襲，被告向事主淋潑3至4次，致其身體14%受燒傷，令其承受痛楚，摧毀事主人生，考慮過所有因素，以12年為判刑起點，被告認罪獲減刑至8年。

案發於2021年3月20日，44歲男店東於九龍城賈炳達道經營泰式串燒店，案發晚上7時，店東獨自在店內，被告身穿黑色外套、戴黑色帽及口罩，持白色膠樽伸手入店內淋潑，惟因樽蓋尚未開啟，遂扭開蓋後向事主淋潑3至4次後逃走。

事主面、腹及雙腳感到痛楚，留院至4月6日，身體達13.5%至14%燒傷。據醫療報告指，事主因受傷位置痛楚，因此不能工作，並影響入眠，患輕微至中度焦慮症。

警方調查後，於鄰近九龍城寨公園發現被告的銀包及帽子，3天後拘捕被告。警誡下被告稱因欠1.2萬元酒錢，1名叫「賢仔」男子指使他行事，事成可獲5,000元報酬。被告稱案發當天「賢仔」稱給他的是一樽火酒，並依指示行事。

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記者：林育慧