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【涉嫌賄賂】終身監禁女囚涉30萬元行賄懲教主任　企圖留在小欖提早獲釋

社會 14:40 2022/09/20

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終身監禁女囚涉30萬元行賄懲教主任，企圖留在小欖提早獲釋。（資料圖片）

廉政公署今日（20日）落案起訴一名於小欖精神病治療中心服刑的終身監禁囚犯，該名囚犯涉嫌向一名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任提供一筆30萬元的賄款，她星期四（22日）會被帶往屯門裁判法院答辯。

被告詹心桀於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。案發時，被告在小欖服刑，以接受精神狀況評估，懲教署人員會在被告的護理紀錄記錄其行為表現，有關紀錄可用以評估被告的心理。

詹心桀嫌於2021年11月6日，與懲教署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任提供30萬元。廉署調查發現在案發前，被告於兩節單獨輔導時向該高級懲教主任表示，認為及希望對方可以協助她留在小欖，讓她服刑數年後便可獲釋。

廉署早前接獲懲教署轉介貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：李榮忠

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