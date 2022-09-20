《該死的阿修羅》代表台灣出戰奧斯卡　借離奇殺人事件寫罪與惡

▲ 王渝萱憑本片獲得金馬獎最佳女配角獎。

台灣新生代導演樓一安擅長借鏡社會現象，描寫錯綜複雜的男女關係、懸疑的兇殺案，揭露人性深藏的黑暗一面。新作《該死的阿修羅》代表台灣出戰來年的奧斯卡頒獎禮，有望揚威海外。

樓一安受三篇關於隨機殺人的報導啟發，動筆撰寫了關於隨機殺人的劇本。將隨機殺人事件延伸至人的一念善惡，如何扭轉人的命運。

《該死的阿修羅》沒有對加害者或被害者作批判，只是透過對事件的敘述，與及呈現事件中的關鍵人物各自的觀點，將冷血殺人魔還原為人。

▲ 《該死的阿修羅》

戲中六個主要角色如同六道輪迴眾生，各自承受因偶然一個念頭而引發的結果。導演將電影分成三部曲，引發兩個截然不同的結局，讓觀眾深刻感受到一念善惡的威力。

《該死的阿修羅》以嶄新的角度和敘事手法講述罪與惡，在台灣公映後獲眾多好評；更贏得多個重量級頒獎禮的肯定，包括入圍第58屆金馬獎最佳原著劇本、最佳新演員大獎，王渝萱更憑本片獲得最佳女配角獎。

▲ 莫子儀演出。

電影同時入圍2022年台北電影獎9項大獎，並贏得最佳女配角、最佳編劇、最佳配樂；台灣獎評審團特別獎；及澳洲台灣影展觀眾票選最佳劇情長片。電影並從激烈的競爭中突圍而出，將代表台灣出戰明年舉行的奧斯卡金像獎最佳國際影片。

▲ 金鐘視后黃姵嘉主演。

《該死的阿修羅》集結了多位實力派演員演繹戲中六位因隨機殺人事件而使命運交錯的人物，包括金馬影帝莫子儀、金鐘視后黃姵嘉、出爐金馬最佳女配角王渝萱、憑本片入圍金馬最佳新演員的潘綱大、曾入圍金馬獎最佳新演員的黃聖球、曾榮獲金馬獎最佳女配角的張詩盈、丁寧以及金穗獎最佳演員的賴澔哲。

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