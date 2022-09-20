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陳若思示範掌上壓手震震　黃嘉雯體驗「地獄式焗汗」

娛樂 15:15 2022/09/20

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陳若在《Blah Blah BLAH試新室!!》試用「健身神器」。

由J2ers陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）、倪嘉雯（Carmen）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）及馮子亮（Liam）主持的J2節目《Blah Blah BLAH試新室!!》，於明晚（9月21日）播出的一集所介紹「多功能踏步器」。

這堪稱懶人福音的用品，可以讓「宅男／女」只須靠它就可以足不出戶便練勻全身肌肉。為展示此「健身神器」的多種玩法，眾女主持換上小背心運動Look親身示範。

Amber除指導Carmen抬腿練腹肌。

Doniven「一秒騷肌」搶鏡

一向熱愛運動的Amber除指導Carmen抬腿練腹肌外，又請纓俯身按住「神器」做掌上壓，未料做了7下已手震震兼慘叫，「花生友」Doniven見狀竟用公仔狂鞭Amber著她「做多兩吓」。

最終「風水輪流轉」，Doniven未幾做掌上壓時遭囡囡群起盩厔（音：糟質），被嫌姿勢不正確兼好「渣」，Carmen更兩度「無預警」坐上其背，搞到Doniven體力不支瞬間「躺平」，Carmen事後還高呼：「咪扮嘢喎，我冇咁重架喎！」場面惹笑。

向來是運動健將的Carmaney則利用橡筋手握，示範邊踏步邊伸展雙手練臂的「加強版」用法；席間，Carmaney還笠上外形似足腰封的「爆汗褲」，體驗束實腰腹和大髀「Break and Burn」的「地獄式焗汗」感。做完一輪運動，Doniven為了不讓女J2ers專美，「一秒騷肌」搶鏡。

Carmaney示範手練臂方法。

德國忌廉辣汁緋魚最惡頂？

另外，由鄧梓峰率領6位J2ers何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）、廖慧儀（Jessica）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）、譚焯升（Clevis）主持的《關注關注組》，今晚（9月20日）播出一集主題為「罐頭食品」。

Arthur與行仔試食各國奇怪罐頭。

除比較不同食材製作的午餐肉，Arthur與行仔化身「試食員」挑戰各國奇怪罐頭，包括狗糧及望落濕爛唔討好的德國「忌廉辣汁緋魚」等。

二人還「品嚐」了來自高海拔3,776米的「富士山空氣罐頭」，據罐上說明，「食」完會有行山Feel！不過Arthur試「食」完卻笑到失控。

撰文 : TOPick柴犬出動

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