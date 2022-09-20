【非禮男子】男教師涉港鐵車廂內非禮24歲男子受審　警員供稱目擊事主被摸臀部1分鐘

▲ 被告劉其至。（陳曉欣攝）

43歲男教師涉嫌於3月在港鐵車廂內非禮24歲男子，被控1項猥褻侵犯罪，他否認控罪今（20日）於九龍城裁判法院受審。便衣警員供稱，被告在月台不時張望男子下半身，及後在車上摸事主臀部約1分鐘。裁判官裁定表證成立，被告不作供及不傳召證人。

被告劉其至（43歲，教師），被控於2022年3月17日，在由港鐵尖沙咀站駛往佐敦站的車廂內，猥褻侵犯男子X。

便衣警員供稱，當日在尖沙咀站看見被告在月台徘徊，不時望向男子下半身，其後尾隨男事主X上車，警員認為被告可疑亦跟隨上車。

警員續指，他上車後站在被告後方，當時車廂人流疏落，站在X身後的被告垂下右手，屈曲呈C字放在X的左臀上約1分鐘，其間手指有按壓動作，當時X正在用手機，在列車到站時向右移動。

辯方盤問時質疑，被告「冇遮冇掩」地摸X的臀部約1分鐘，卻沒有其他乘客出言，警員表示沒有，因他有留意有沒有證人目睹事件。

辯方又指出，被告沒有在月台張望男子下半身，而案發時有2名乘客在X身後，質疑警員在車上看不清楚被告的動作才沒有即時拘捕，警員均不同意。

裁判官崔美霞裁定表證成立，被告選擇不作供，案件押後至下午作結案陳詞。

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記者：陳曉欣