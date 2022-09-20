【恢復通關】張炳良：市民冀政府展示抗疫「終局路線圖」　倘無止境恐「手術成功但病人死去」

▲ 前運輸及房屋局局長張炳良。（經濟日報資料圖片）

前運輸及房屋局局長張炳良，今日在報章撰文談應對疫情，指市民與企業不能夠無止境地守下去，而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」，期望下月施政報告中，可展示清晰進取的「終局路線圖」。

張炳良文章以「成也新冠 敗也新冠——復常乃當前最大的政治」為題，警告政府若處理疫情不當，會嚴重衝擊社會和經濟生活，更會造成管治危機。他先重提今年初第5波疫情令香港「近乎淪陷」，形容是壓倒林鄭月娥政府「駱駝背上最後一根稻草」。

不過，張炳良指出，時移世易，疫情已有質變，當前挑戰在於盡快鬆綁、社會回常。他指出，疫情近3年，社會為抗疫已付出很大代價，市民亦已出現抗疫疲勞，質疑是否仍然值得，加上曾受感染人口比例大增，疫苗接種覆蓋面日廣，客觀上已構成一定的社會面免疫屏障，重症及致死率在下降。

他又提到，自去年後期起，原屬「強硬派」如新加坡、越南、新西蘭和澳洲，及接着的韓國和日本，都陸續鬆綁，恢復通關，社會回常，強調今天各國戰略重點多轉移至疫苗接種、控制高危者感染，同時大幅放寬或撤銷原有防控限制，為低迷的經濟重拾復蘇空間。

張炳良提醒，不應仍以2020、2021年疫情高潮時的眼光去看待今後去向，強調「總不能長期高壓處之」，否則會「使社會經濟內傷不止」。

港府一直拒絕「與病毒共存」，張炳良就指，有關說法彷彿人類處於主動，可以有選擇，但實情是病毒不斷異變去適應人類的應對，人類已揮之不去，所以「共存」是客觀狀態，而非主觀選擇，怎樣「共存」以減低人類生命生活風險，才是往後策略重點。

他續指，當政者身負重任不敢輕率定斷，須保生命又要保生計，平衡風險有時說易行難，且由於政治能量不足，更缺乏底氣去作出後果可大可小的抉擇；但他強調，現實不容許守株待兔，人們和商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」。

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責任編輯：胡偉明