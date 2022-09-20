【毛記葵涌】渣哥擬購回毛記葵涌持有股份　惟對方開價感震驚或集體離職

▲ 由前港姐藝人譚小環及丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」。(資料圖片)

由前港姐藝人譚小環及丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」（渣哥）今日（20日）發表聲明，表示計劃購回毛記葵涌持有之49%股份，惟對毛記葵涌（1716）提出的購回價感到震驚，面對「鳩佔鵲巢」的局面，可能集體離開渣哥、大渣哥。

渣哥於周二（20日）中午時分於社交媒體發表聲明，指出毛記葵涌於約兩年前已沒有參與渣哥的企業營運，而今年2月初渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股（只計算實際資產及負債）之同樣條件下，以現時市值回購毛記葵涌持有49%股份。

渣哥稱，事件已糾纏超過半年，期間亦加入律師團隊協助，今月初收到毛記葵涌的叫價，為當年價錢的倍數，直言「整個渣哥團隊都感到非常震驚」。不過，渣哥未有透露實際價錢，而當時毛記附屬公司Most Company A Limited Corporation以250萬元購入股份。

渣哥團隊認為無能力承擔有關回購款項，「我哋真係無能為力，亦真的接受不了」，又指事情若然繼續拖延落去，最終或決定集體離職，以作抗議，惟目前渣哥仍希望雙方能達成共識。

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責任編輯：余思嵐