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【BB來了】吳浩康感激太太忍痛17小時　郭思琳談分娩過程：痛不欲生

娛樂 15:48 2022/09/20

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吳浩康感激太太忍痛17小時，郭思琳一索得男：「生育過程痛不欲生！」

吳浩康（Deep）太太郭思琳（Margiela）今日於社交網站宣布，兒子「撑撑」於浸信會醫院出生，二人升格成為新手爸媽！郭思琳透露兒子非常「重秤」，體重高達8磅11，催生17小時才順利出生。

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現年39歲的阿Deep於今年3月初宣布與曾經參選港姐的郭思琳奉子成婚，並透露預產期於9月初。

在今日（9月20日）下午，郭思琳在社交網站貼出一家三口的照片，宣布兒子順利出生，歡迎乳名「撐撐」的他加入吳氏家庭，郭思琳寫道：

呢十個月以嚟唔知幻想咗幾多次你係點嘅樣，一直知你係大碼B，只係估唔到有份量成咁，亦估都估唔到自己肚仔可以佗到個8磅11嘅BB…怪唔知催生咗17個鐘你都唔肯出嚟啦，原來係大件到出唔到嚟…

今次呢個生育過程真係痛不欲生，最難捱嘅係好想順產，但一直催生到開刀前都等唔到宮頸打開，淨係不斷地feel到劇烈陣痛…不過最後見證住你平安出世，呢樣先係最緊要！（我仲好記得喺產房Deep爸爸聽到你第一下喊聲，佢開心到好似中獎咁成個彈起！）

爸爸媽媽第一次為人父母，好多嘢都無經驗，但我地會盡量去學，盡量去做，俾我哋所有嘅愛同耐心陪伴你長大，希望撑撑你有一個開心嘅童年！

新手爸爸吳浩康回應傳媒，表示非常佩服太太的忍痛能耐，非常感謝她帶來了兒子：「希望我可以繼續好好配合佢嘅生活。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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