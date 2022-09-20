【一路瞳行】新晉導演朱鳳嫻現身分享　Judy盼電影可療癒觀眾

由新晉導演朱鳳嫻 (Judy) 以自己原生家庭寫成並拍成的電影《一路瞳行》，由惠英紅及吳岱融飾演盲人父母，吳千語飾演女兒，拍出港產片以往少見、關於殘疾父母與健全子女的生活故事。

《一路瞳行》由優先場至正式公映至今，一直口碑相傳，日前正式公映首週末是導演Judy第一次於電影公映後面對廣大觀眾及親身分享，每場觀眾映後見電影故事中真人出現，紛紛拍手叫好，大讚電影好睇！

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導演Judy：夢想成真

《一路瞳行》經歷多場團體包場及優先場後，9月15日（上週四）正式在香港戲院公映，剛過去的週末，是導演朱鳳嫻首次做公映後的謝票及分享場。

首次面對公映後買票入場支持的觀眾，Judy笑言真的有點緊張，但當每次放映完並介紹她進場時，當在場觀眾得知電影就是她的故事時，都馬上全場拍掌，大叫讚好，令她也很激動開心：「能夠有機會拍出自己想拍的故事，已覺夢想成真！每次映後分享場見到觀眾真金白銀買票入場觀看自己的作品，更是感動。希望《一路瞳行》可以帶給觀眾『療癒』的作用。」

她跟觀眾也分享了戲中八成故事皆取自真實，只有少數場面因為電影戲劇關係而加進去，但自言最想是拍出父母的堅韌故事，亦希望大家看完能抱抱自己的家人，因為家人就是最珍貴的。

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希望觀眾支持不同港產片

每場映後均有不少觀眾發問，大家都很好奇多少情節是真實的，亦有不少人感謝Judy導演拍出這個故事，更有人是優先場看後今次再買票二刷！

導演Judy聽過大家的感想都很感恩，亦希望大家可以繼續支持不同的港產片：「最近大家都說要撐港產片，我當然期望《一路瞳行》可以獲得更多場次安排，也希望大家看後也可以幫忙推介給身邊的人，電影是非常需要口碑帶動，讓投資者或老闆們更有信心將來去投資拍不同類型的港產片，令香港電影做到百花齊放。希望《一路瞳行》能得到大家支持！」