【TOPick 好物試用】好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) (價值$118)(85份)

好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)

首度登陸香港

每天飲用助你強化骨骼 是夏日在家 D.I.Y 消暑健康飲品新選擇

低糖的<好立克高鈣健骨麥芽奶粉(女士配方)> 已經正式登陸香港，它給合了獨有鈣質與豐富維他命 D 及 K 和磷，不單是專為女士而設的骨質補充飲品，

其低糖配方與香滑麥芽帶焦糖口味，為一眾追求健康體態的女士提供一個新選擇。

麥芽奶粉含有四大健骨的營養要素 為低糖健康特飲

1 杯< 好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)> 蘊含超過 10 種營養素,採用 CALSEAL 配方當中包括四大關鍵健骨元素：鈣質、維他命 D 以、維他命 K 及磷。CALSEAL 配方含有以下健骨的營養要素:

營養要素 作用 鈣質 減緩骨質流失,降低骨折發生機會 維他命 D 加強鈣質吸收 維他命 K 增加骨骼鎖住鈣質的能力 磷 保留鈣質

此項新產品以香濃的大麥及小麥調製,大家品嚐一口< 好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)>，味蕾即可嚐到香濃幼滑焦糖口味的麥芽飲品,同時，產品蘊含多種營養有助強化骨骼。沖調一杯 <好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方)> 只需幾分鐘，可熱飲和凍飲，於餐前或餐後飲用，或成為食 Tea 的好搭檔。建議大家每日飲用兩杯，配合均衡飲食，便可以攝取最佳營養。此項新飲品適合逾 30 歲女士開始飲用，打好骨骼基礎,保持骨骼健康。

享用方法:

把 30 克 <好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) > 加入 170 亳升熱水沖調,快速攪拌均勻後，即可享用；或

以熱水沖調<好立克高鈣健骨麥芽奶粉 (女士配方) > 後，加入冰粒，成為健美又可口的消暑飲品。

為攝取最佳營養，建議除了日常均衡飲食外，可每日飲用兩杯<好立克高鈣健骨麥芽奶粉(女士配方)>

<好立克高鈣健骨麥芽奶粉(女士配方)>首度在香港推出，現已在萬寧全線獨家發售。

產品原產地：馬來西亞

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截止日期：9月28日(星期三)(23:59)

公佈得獎：9月29日(星期四)

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