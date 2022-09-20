【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】

▲ 張竹君（左）及關慧敏。（資料圖片）

疫情稍微回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（20日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增5594宗確診個案，包括5459宗本地感染個案及135宗輸入個案，並多7名患者離世。

【16：44】

關慧敏表示，2歲男童入院時有上呼吸道不適，到醫院時精神狀態不理想，要用藥物停止抽筋，醫生發現男童有呼吸不暢順，便收男童入深切治療部，男童入院時CT值為18.1，病毒量不低。

【16：43】

張竹君表示，現時疫情處於第五波反彈，個案數字會下降跡象，希望繼續回落。

【16：40】

Omicron 變種病毒方面，9月19日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案86.2%；其中感染BA.5佔整體個案79.6％、感染BA.4佔整體個案6.6％、感染BA.2.2佔11.5％、感染2.12.1佔2.3。

【16：38】

今日有589間學校呈報1,007宗個案，涉名878學生及129名教職員，有28間學校共32個班級需要停面授課1星期。

院舍個案方面，有6間老人院舍及4間殘疾院舍出現確診個案，有12名院友疫染，共55人被列為密切接觸者，需要隔離。【詳情即看：下一頁】

【16：35】

青山醫院智障精神科男病房一名護士9月16日檢測確診，醫院為病房所有病人及職員檢測，發現多3名男病人確診，正調查關連，同房12名病人列密切接觸者，要隔離檢疫，情況均穩定。

【16：30】

關慧敏表示，多7名患者離世，涉及4男3女，年齡介乎43至92歲，有6人未打齊3針疫苗。其中43歲女死者為院舍院友，因院舍爆疫受傳染，其本身有遺傳病，要臥床及需要照顧，入院後情況惡化，併發肺部感染，延至昨日離世，本身未有接種疫苗。

現有2500名病人留醫，昨日新呈報10名病人情況危殆，7人情況嚴重，目前共56名病人情況危殆、49人情況嚴重，其中20人在深切治療部留醫。

其中一名2歲男童情況危殆，正於基督教聯合醫院兒童深切治療部留醫。男童本身沒有特別病患，8月30日已打一針疫苗，9月18發燒，隔日快測陽性，並開始有上呼吸道病症如咳、鼻水及發高燒，父母帶其到指定診所求醫，因臨床情況不穩定獲轉介至急症室求診，入院後有抽筋，要留醫兒童深切治療部，現在需要儀器和藥物維持維生指數，初步電腦掃描發現腦水腫，懷疑是急性壞死性腦病，院方已處方抗病毒藥。

關慧敏表示，今年疫情初至今超過11萬名11以下兒童確診，當中9名兒童不幸離世，最高峰時錄得超過160名確診兒童住院，並有超過20宗兒童嚴重及危殆住院個案，小朋友的個人意識和遵守防疫措施能力較低，有較高傳播及感染風險，接種疫苗是保護兒童最有效的方法，呼籲家長帶兒童接種疫苗，避免確診後出現重症、死亡及康復後長期後遺症的風險。

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記者：黃小冰