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【男人最痛】男子患膀胱結石每次小便劇痛出血　終難忍痛楚揮刀自宮

健康 16:01 2022/09/20

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男子患膀胱結石，每次小便劇痛出血，終難忍痛楚揮刀自宮。

小便時感刺痛，無論男女均難以忍受，近日則有男子因難忍膀胱結石令小便劇痛，一怒之下竟揮刀自宮，被急送院搶救。

最新影片：

綜合外媒報道，印度一名75歲男子一直深受膀胱結石困擾，小便時劇痛在近日更變本加厲，甚至出現尿血情況。一日他因難忍痛楚，一怒之下用斧頭斬向自己下體，其家人聽到慘叫聲後慌忙察看，見男子下體大出血，昏迷在血泊中。其兒子急將他送往醫院搶救，並向前來調查的警方透露，父親是因小便不順感痛楚，才揮刀自宮。所倖，男子目前暫無生命危險，但由於下體傷勢嚴重，仍有需再進行手術的可能。

嚴重結石可致膀胱癌

結石、小便出血等問題，反映泌尿系統或受感染，若置之不理，及很可能癌症找上門。腎病科醫生何仲平曾表示，身體上有幾個器官會在收縮過程中產生痛楚：

譬如膽石經膽囊跌入膽管，或子宮收縮生仔等；腎石若在腎內是不會感到痛，但進入輸尿管就會劇痛。

而泌尿科醫生高偉棠在節目《醫師好辣》中分享病例，指一位長年受結石問題困擾的病人，每當感覺結石發作時，就會喝大量啤酒，小便時把結石排出來，卻不選擇多喝水，最終痛到受不了，並出現血尿情況，求醫檢查時發現膀胱塞滿一堆結石，體積已經大到排不出來，只能手術剖開膀胱，取出12粒結石。

該名患者手術期間，還被發現膀胱有幾處紅斑，疑似瘜肉初期；經切片檢查後，證實是膀胱癌。醫生分析，患者由於結石長期反覆摩擦膀胱壁，引發膀胱癌。

膀胱癌症狀、高危因素及預防

根據香港癌症基金會資料，2012年，香港有384人患上膀胱癌。其中男性佔282人。女性102人。死亡人數為184人。膀胱癌最常見於50歲到70歲的人士，男性患者比例高於女性。三大症狀包括：

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大部分膀胱腫瘤狀似小蘑菇，膀胱癌可以是單一腫瘤，也可以由多個腫瘤組成。常見會增加患膀胱癌病發的機會如下：

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腎病科醫生何仲平提醒，可注意以下事項，預防結石及患癌：

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責任編輯：羅嘉欣

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