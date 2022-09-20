【數之不盡】港大料全球有兩萬兆隻碼蟻　重量超越野鳥和哺乳類總和

▲ 港大料全球有兩萬兆隻碼蟻，重量超越野鳥和哺乳類總和。（港大提供）

螞蟻在許多生態系統中都有着舉足輕重的地位，為了解螞蟻對自然生態的影響力。香港大學最新研究揭示，全球有兩萬兆隻碼蟻，重量超越野鳥和哺乳類總和，更是人類生物量（biomass）的百分之二十。其研究成果已於美國國家科學院院刊（PNAS）上發表。

港大生物科學學院昆蟲生物多樣性與生物地理學實驗室的團隊研究團隊，運用嶄新的方法試圖點算地球上所有螞蟻的數目。研究表明，這總數量非常龐大，並有助進一步研究螞蟻的豐度模式，及保育全球生態系統與物種。

論文的第一作者、前港大生物科學學院博士後研究員Patrick SCHULTHEISS 博士解釋：「數十年來，研究螞蟻的人員一直努力考察全球螞蟻群落，然後將收集得來、數以千計的螞蟻樣本逐一識別，並將結果發表在不同的學術期刊上。我們因此能夠從接近500個來自各國、以不同語言撰寫的研究中彙編數據，並通過這種方式量化全球各地螞蟻的密度，同時估算出地球上螞蟻的總數。」

著名生物學家 Bert Hölldobler 和 Edward O. Wilson均曾經對螞蟻的數目作出估算，即約為10的15次方至10的16次方左右。這些數據都是具有根據的估量，但由於當時仍未出現具全球代表性的數據集，因此這些估算並不準確。在這項研究中，團隊估算地球上的螞蟻總數約為先前估算的2至20倍。

Sabine NOOTEN估計，全球螞蟻數目約為20x10的15次方。這是一個在20後加上15個零的數目，比較難以理解。就生物的重量而言，地球上所有螞蟻的重量已超越了所有野生鳥類和哺乳動物的總和，或者說是約為人類生物量（biomass）的百分之二十。

▲ 寡家蟻（Carebara）廣泛分佈於全球熱帶地區。（白書樺提供）

該研究亦發現，螞蟻在全球陸地表面分佈不均。一般來說，熱帶地區比非熱帶地區擁有更多的螞蟻，但這也取決於當地的生態系統。螞蟻在森林中特別豐富，但令人驚訝的是，在乾旱地區的種群數量亦非常豐富，而在人造的棲息地（國家公園、動物園、鳥類保護區等）中則不那麼常見。蟻群分佈不均，讓牠們對生態環境本來可發揮的作用（例如分解、害蟲控制）造成潛在影響。」Nooten 博士解釋說。

研究亦指出我們對全球生物多樣性模式的實際理解仍然相差甚遠。港大生物科學學院昆蟲生物多樣性與生物地理學實驗室負責人、研究的負責人管納德（Benoit GUÉNARD） 博士補充說：「通過全球研究人員的努力，將數百年來昆蟲生物多樣性研究的數據整合並取得成果，我們亦因而開始意識到在地大物博之下，我們所知甚少。世界瞬息萬變，而科學家對於這些地區的生物多樣性的變化所知不多，這情況實在令人憂慮。因此，社會和政府均需要以先發制人的態度，投放更多的資源和努力以填補這些空白。『數螞蟻』並不是一項艱鉅的工作。全球公民只要能採用正確的方法，在不同時期和不同地方都可以參與其中，為生物多樣性的變化提供更深刻的理解。」

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責任編輯：陳麗娜