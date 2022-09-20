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【Love Matters with Grace】曾被誤解婚後放棄事業　湯盈盈努力工作為女兒樹立榜樣

娛樂 16:33 2022/09/20

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第六集《Love Matters with Grace》邀得湯盈盈、張寶兒及宋宛穎擔任嘉賓。

由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台自家製原創節目《Love Matters with Grace》，逢星期三晚於明珠台播出。

一連十二集的原創清談節目《Love Matters with Grace》，Grace廣邀嘉賓好友，暢談愛情觀、戀愛經驗，以及由愛延展出的其他話題，包括人際關係、網上約會、兄弟姊妹情、競爭對手、育兒及友情等等。

而明晚（21日）播映的第六集，邀得三位透過選美比賽而加入娛樂圈的美女：湯盈盈、張寶兒及宋宛穎擔任嘉賓。三位嘉賓在節目中與Grace大談圍繞女性的話題，包括何為「美麗」、受刻板印象影響的經歷、女性在職場上的待遇及改變先入為主觀念的困難等。

當被問及她們對「美麗」的定義時，湯盈盈及宋宛穎不約而同地認為內在美比外在美更為重要。在「Memory Lane」環節中，湯盈盈憶述在入行初期，曾因外貌而被定型，經常被選派飾演一些性感或擔當第三者的角色。

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男女待遇不同

及後，她透過參與不同的綜藝節目而展現出個人性格，並成功改變形象。接著，她們與Grace談到女性在職場上的待遇時，張寶兒分享朋友曾向她建議，因單身女藝員更能得到觀眾的喜愛，故她需從婚姻與事業中作出選擇。

她亦透露男藝員剛巧相反，已婚的男藝員因家庭建立了好丈夫或好父親的形象，而普遍更獲得觀眾的歡迎。

湯盈盈則訴說婚後常有朋友認為她有了依靠，可留在家中相夫教子，不用再花時間於事業中。此番說話令她感到失望，因爲過去努力工作的成果並沒有給別人看到；但她並未因此而氣餒，反而更加努力工作，為了建立一個榜樣給長大後的女兒和證明女性能同時擁有工作與家庭。

最後，Grace與三位嘉賓大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」；三位為逃避懲罰，亦紛紛自爆自己的小秘密。

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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