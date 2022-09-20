【虛假資料】涉出席「洪門宴」後虛報行蹤　茶行太子女被票控8罪押後10月再訊

▲ 涉出席「洪門宴」後瞞行蹤，茶行太子女被票控8罪押後10月再訊。（資料圖片）

全國人大代表洪為民於2022年初第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官亦有份出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客榮源茶行太子女、廠商會青年委員會委員王詩雅，涉虛報赴宴後行蹤，被票控「明知而向獲授權人員或衞生主任提供虛假的資料」等8罪，案件今（20日）於九龍城裁判法院再訊。被告沒有到庭，由律師代表出席。辯方申請押後給予法律意見等獲准，案件押後至10月25日再訊。

被告王詩雅（37歲）沒有到庭，代表律師指被告剛轉換律師樓，申請押後需時閱讀文件及給予法律意見。

暫委裁判官余焯文提醒，雖然傳票案的被告有權由法律代表應訊，但此類控罪如需要判刑將會判監，建議被告下次親身出庭，否則可能會發出拘捕令，案件押後至10月25日再訊。

被告被票控1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求罪，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即沒有提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄，以及訛稱其於今年1月3日至4日期間的行蹤。

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記者：陳曉欣