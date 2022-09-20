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【環保回收】「喵坊Mil Mill」冀科技園給2至3年過渡期　短期租約難為回收產業作長期規劃供獻

社會 16:05 2022/09/20

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(Mil Mill 喵坊 FB)

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。行政長官李家超今日（20日）表示，環保署已接觸對方並提供協助，包括會提供幾處地方，可以申請營運。「喵坊Mil Mill」今日指，最理想情況仍是科技園可以給予兩至三年過渡期，之後可以長期進駐位於屯門、隸屬環境保護署下環保園。

「喵坊Mil Mill」在社交平台稱，對於政府提出短期租約建議，認為回收業發展基石是要有一個穩定而且可以長期使用廠房用地。短期租約只會令業界朋友不斷擔心租約到期，而難以為回收產業作長期規劃和供獻。現時回收工作有很大意義，會繼續與各方溝通，研究各種可行方案令Mil Mill繼續營運。

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責任編輯：余思嵐

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堆填區 環保署 飲品 屯門 元朗 李家超

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