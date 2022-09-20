【腹痛位置】腹痛不只是腸胃毛病　9大腹痛位置反映器官問題

▲ 腹痛不只是腸胃毛病，9大腹痛位置反映器官問題。（iStock圖片）

腹痛是身體常見的症狀，很多人都以為腹痛是腸胃出現毛病，有台灣醫生指出，不同位置疼痛，反映不同器官的問題。

林口長庚醫院胃腸肝膽科副教授級主治醫生李柏賢於Facebook專頁發文，指腹部不同區域疼痛，暗示不同器官可能有問題，臨床上可以將肚痛部以九宮格區分，讓醫生更容易診斷相關疾病。

根據九宮格，上腹痛可能與肝臟、膽囊、胰臟、胃部等器官有關，而中間位置疼痛可能是大腸、小腸，甚至主動脈出問題，而下腹痛則可能反映膀胱、子宮、卵巢等器官毛病。

▲ （圖片來源：Facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」）

李柏賢續指，表淺的肌肉神經痛，如帶狀疱疹或扭傷、拉傷的疼痛，則在每個區塊都有可能發生。相較內臟疼痛的部位通常是一個模糊區域，帶狀疱疹在發疹前可能有皮膚觸覺異常，而肌肉神經痛則有明顯壓痛點，或因特定姿勢加重或緩解。

他強調，臨床上的腹痛仍須由胃腸科醫生綜合病史、症狀和檢查結果判斷，確定診斷才能有效治療。

內容獲授權轉載，原文刊載自Facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」。

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責任編輯：羅嘉欣