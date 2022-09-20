【理大暴動】10人涉參與理大暴動4人認罪　民主黨羅健熙等4人否認控罪受審

▲ 被告羅健熙（左）准保釋候審。（梁錦麟攝）

民主黨主席羅健熙涉於2019年於理工大學外參與非法集結，事後與另外9人被捕，被控非法集結等罪。案件今（20日）於區域法院開審，4名被告開審前認罪，羅與另外3名被告否認控罪，其餘2名人因染疫缺席應訊。法官將4名認罪被告還押至10月11日判刑，以候背景及勞教中心等報告。

10名被告依次為陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、賴俊雄（21歲，裝修工人）、陳子朗（21歲，時裝設計師）、莫德惠（38歲，小學男教師）、羅健熙（36歲，前區議員）、林綺雯（18歲，學生）、郭惠玲（19歲，學生）、溫欣（21歲，地盤工人）及鄧卓儒（31歲，記者）。

陳子朗、林綺雯、郭惠玲、溫欣今承認1項非法集結罪，其餘控罪則存檔法庭。控罪指，他們於2019年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶，連同其他身分不詳的人參與非法集結。

譚浩鳴及賴俊雄則因染疫未能到庭應訊，辯方指譚將不認罪，賴則將認罪。鄧卓儒否認1項管有物品意圖摧毀或損壞財罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶及一把配有刀具的多用途工具。羅健熙等餘下3名被告則否認全部控罪受審。

陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣承認案情指，2019年11月11日，大批示威者進佔香港理工大學，警方遂於同月18日在理工大學一帶設立封鎖線。其後大約50人於距離科學館道封鎖線約50米處聚集，當中部分人身穿黑衣，以及配戴頭盔等防具，與警方對峙。

隨聚集人士逐漸變多，前排人士打開約20把雨傘築起傘陣，並向警方封鎖線推進，其間不斷要求警方釋放理大校內的人。警方隨後驅趕人群，惟聚集人數反增至逾百人。警方其後追截聚集人士，共135人在科學館廣場華懋廣場外被捕，4名認罪被告亦於控罪範圍內被捕，分別被搜出防毒面具、約10寸長的扳手、約6寸長的剪刀等物品。溫在警誡會面中表示，他響應號召到場聲援「手足」。

法官將4名認罪被告還押至10月11日判刑，以待索取背景、勞教及更生中心報告，另將賴俊雄押後至9月26日作答辯，以及以「案中案」處理陳重誼及莫德惠的警誡口供能否呈堂。

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記者：梁錦麟