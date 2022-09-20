【校長專訪】人性化教育不讓學生做「透明人」　瑪利曼小學校長找亮點非單看成績表

▲ 瑪利曼小學校長勞家明不讓學生成為「透明人」，而是找出她們各自的亮點。

灣仔區12校網傳統名校瑪利曼小學是不少女生家長夢寐以求的學校，有直屬的瑪利曼中學，學生大有機會在瑪利曼接受12年中小學教育。瑪利曼小學校長勞家明踏入上任後的第三個學年，她一直重視人性化教育，在乎每位學生都感覺到被重視，不讓學生成為「透明人」，找出她們各自的亮點。

▲ 瑪利曼小學校長勞家明重視人性化教育。（陳慧安攝）

第一份教職的深刻體會

投身教育界二十多年的勞家明校長坦言，「如果我不是做教育界，我相信會做建築有關的工作」，只因她喜歡創作。直至大學選科時，她放下興趣，憑會考及高考成績去定斷，發現最高分的科目非語文莫屬，之後修讀城大「Teaching English as a Second Language」學士學位課程。她一度擔心未獲大學學位，因此份外珍惜，大學3年用功學習，成績優異，「畢業後我已預備好入班房教英文」，教育生涯就此展開。

她畢業後隨即獲得第一份屋邨小學教職，當時正值1997年，學校有不少新移民學生，她滿有使命感，「我希望讓那區小朋友識英文」。她以唱英文歌、畫圖畫、玩遊戲等活動教學，在校3年有深刻的體會︰

英文老師不教他們，他們是接觸不到英文。有很多小朋友沒有父母照顧，我體會到作為一個老師的重要性。

其後勞校長回到中學母校聖羅撒學校任教，經過4年與學生相處的過程中，令她反思應及早向小朋友灌輸正向思維。「基礎教育很重要，當去到中學，即使我們關係再好，學生的價值觀、對人生的看法已固定」，這也是她決定重返小學教學的關鍵原因。

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舊生一句說話成做校長動力

離開聖羅撒學校後，她自2005年起於瑪利曼小學任職至今。「我從來沒想過做校長」，2020年她由副校長晉升為校長，卻曾經猶豫是否承接校長重任，在宗教信仰帶領下，加上舊生的一句說話，才令她下定決心當一校之長。當時一位舊生回校感謝她，「你沒有當我透明，你知道我的好」，勞校長過去跟這位舊生的媽媽肯定她的能力，媽媽安排她赴澳洲升學，最終她成為了一位女機師。

如果更多老師好像我一樣，看到小朋友的亮點，而不單看面前的成績，拿到多少個A、幾多分，不要看死學生。學生猶如一個立方體，老師要幫助他們看到不同的一面。

她找到成為校長的目的，作為校長，她可以影響老師的想法，從而影響更多學生，也能夠改變家長，以正面的角度看待自己的小朋友。

▲ 勞校長早年教學時，與學生打成一片。（受訪者提供相片）

一間學校之大，如何確保每個學生都不會成為「透明人」，勞校長自有妙計。在開學禮上，勞校長給學生一個任務，要在一星期內記得自己班上同學的姓名，做得到的就去校長室找她領取大獎，結果校長室外大排長龍。「記人名很緊要」，即使是雙胞胎，校長自然會在交談的過程中，找出她們的外表特徵，並從說話動靜來分辨她們。她自信每次見到學生都能叫出她們的名字，不過疫情下學生戴上口罩，記人名確實是挑戰。

勞校長曾是英華小學前校長林浣心的學生，林校長自1974年在聖羅撒學校任教，並先後擔任協恩中學附屬小學及英華小學校長。「林校長『put theory into practice』（將理論付諸實踐），我當時就是這樣學英文，這麼有得著。」林校長生動的教學方式啟發了她，昔日師生現在不時交流教學理念，她參考林校長用不同渠道與學生分享，以生活化例子吸引小朋友思考。

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沒有校規 重視價值教育

瑪利曼小學沒有校規，卻有尊重守則（Code of Respect），當中7個範疇包括尊重學校、尊重自己等各有行為指標。「教小朋友應該做甚麼，而不是校規你不可以做甚麼」，從而培養小朋友自律與自覺。她直言，「我哋啲女唔怕醜，好主動。」

我經常跟學生說要有『Better me』（更好的我），自己先愛惜自己，對自己有信心，保持正面。

學校重視價值教育，去年再優化加入正向教育，並設計了6個吉祥物，各代表一個價值觀，也是每學年的主題。今年的主題價值觀為「智慧」（Wisdom），在課時納入一堂進行價值教育的校本課程。勞校長解釋︰

在萬變的時代，究竟小朋友學幾多知識才足夠？知識很容易在網上或不同渠道得到，但恆久不變的是價值觀及懂得思考。

▲ 勞校長形容學生猶如一個立方體，老師要幫助他們看到不同的一面。（陳慧安攝）

發展STEM教育是大勢所趨，勞校長認為當中離不開三大元素，包括編程、解難、與生活掛鉤，期望日後強化科學探究。她強調，「小朋友識AI，卻不會煮食、種植等生活技能，如何協助我們？應該還原基本，有些生活技能小朋友要識。」學校自2016年起參加「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC）舉辦的「全港小學生運算思維比賽」，讓小朋友透過觀察生活所需來發明。

瑪利曼小一叩門過兩關

瑪利曼小學屬資助女校，心儀該校而未能獲派的小朋友，只能把握小一叩門的機會。該校小一叩門要過兩關，第一部分由老師面見小朋友，觀察她們的主動性及自信心，勞校長表示「希望我們的學生喜愛學習，是樂觀的小朋友」。第二部分由勞校長接見家長及小朋友，了解家長與孩子的相處情況。她透露重視小朋友的整體成長，如果家長對小朋友的期望與校方不相近，未必在學校讀得開心。

有小朋友未必即時在成績上顯示他們的能力，但不等如他們沒有成功的一日，可惜有家長在小學去催谷、逼迫，小朋友有挫敗感，覺得自己一無是處，路又怎樣走下去？

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記者︰駱秀玲