【創新科研】科技園與默克合作   培育生物醫藥科技初創公司 

▲ 香港科技園公司(HKSTP)與默克藥業(Merck)合作成立共同培育計劃的簽署儀式。(陳靜儀攝)

香港科技園與科學與科技公司默克（Merck）合作，培育生物醫藥科技初創公司。獲配對的初創公司將得到默克的指導，涉及應對創業挑戰、拓寬市場及入脈等。雙方今日（20日）簽署協議，目標於3年合作期內協助至少5間初創公司。

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科技園生物醫藥科技培育計劃下的初創公司，將合資格參與共同培育計劃，科技園會將適合的公司，即研究數碼療法、可穿戴式電子設備、人工智能（AI）藥物研發等推薦給默克。

科技園轉化研究所高級總監劉思雅說，參與培育計劃的公司將繼續獲得由科技園提供的財政及工作環境等支援。

默克香港董事總經理余文慧就指，業內人士可協助初創公司解決他們面對有關將研究商品化等的挑戰。她續稱，默克於多個國家及地區設有創科中心，將有助初創公司擴大人脈網絡，拓寬投資機遇。余文慧又說，期待透過計劃產出更多富創意的想法，進而造福有需要的病人，對於社會產生正面的影響。

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記者：黃悅晴