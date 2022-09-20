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【2區污水陽性】涉大角咀維港灣及浪澄灣等多個屋苑　派逾19萬個快測包

社會 16:56 2022/09/20

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(資料圖片)

政府今日（20日）表示，油尖旺區、元朗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
油尖旺區 — 港灣豪庭、一號銀海、凱帆軒、君滙港、浪澄灣、瓏璽、維港灣及黑布街與洗衣街附近一帶住宅（按附件

元朗區 — 天恒邨及天瑞（一）邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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