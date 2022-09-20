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【塌樹意外】何文田塌樹壓中校巴反思城市綠化　樹根被封像膠袋笠頭禁呼吸

親子 17:25 2022/09/20

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何文田日前有大樹倒塌壓毀四輛車，造成3人受傷。（馬路的事（即時交通資訊台）fb圖片）

「睇到巴富街嗰棵鳳凰木無端端就咁冧落嚟，好彩當時無細路仔喺架校巴，又好彩棵樹跌前少少，只係打爛校巴擋風玻璃，司機受輕傷，否則後果不堪設想。」

好事之徒在損友吹水群組，分享了巴富街鳳凰木倒冧片段：「唔好話我事後孔明，市區綠化，周圍都種幾棵樹，但係又用石屎封住佢嘅樹根，個情況就好似搵個膠袋笠住一個人個頭，唔俾佢呼吸一樣，感覺到棵樹直不甩企咗喺石屎森林中間，看似綠化環境，其實嗰棵樹窒息緊，不過無人理會，總之市容夠靚就得，樹死樹還在！倒冧一棵，枯萎一棵，仲有千千萬萬棵樹，話之佢。冧樹只係意外，唔係常態就得㗎喇！」

【塌樹意外】何文田塌樹意外壓中校巴　閉路電視拍到樹木突連根拔起

「事發之後，行過有樹木嘅行人路，記得要兜路走，君子不立危牆之下，亦不行危樹之路。」損友甲溫馨提示。

「其實負責嘅部門有無諗過咩樹木適合咩地區種植㗎？」損友乙問：「定係抱住唔理好醜，最緊要就手嘅心態？有地種樹，見樹封根，只求外觀，不問健康。」

「次次冧樹，見到班官嘅反應，令我諗起電視台報天氣嗰位卡通版天氣先生。」好事之徒說：「佢咯咯咯行出嚟，見到好大一個太陽，『呀！』一聲，表示好曬，然後一嚿雲飄出嚟遮住太陽，佢又『噢！』一聲，表示少許失望，若無其事咁，又咯咯咯出鏡。」好事之徒的形容有點牽強，但抵死。

最新影片推介︰

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「樹死樹還在

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撰文 : 鄭丹瑞

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