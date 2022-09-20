【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片

▲ 英國一名女子戴足35年隱形眼鏡，做白內障手術，驚見眼球內藏27塊鏡片。

許多人都有戴隱形眼鏡的習慣，但英國就曾出現一宗罕見案例，一名67歲婦人因要進行白內障手術，意外發現她的眼球上覆蓋了一層藍色結晶體，其後才揭發是27塊隱形眼鏡鏡片，醫生也表示是首見案例。

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據英國驗光師協會期刊《今日驗光》（Optometry Today）刊登，英國一名67歲婦人進行白內障手術期間，醫生竟在她的眼球上發現了一層藍色結晶體，取出後證實是共17塊黏成一團的隱形眼鏡鏡片。

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婦人之後再做進一步檢查，結果又發現眼內藏有另外10塊隱形眼鏡。這名婦人過往35年來一直有戴隱形眼鏡的習慣，並選擇戴俗稱「月CON」的每月一次性隱形眼鏡，但就從未定期尋求視光師接受檢查。在移除這些鏡片後，婦人感到眼睛變得舒適，而以往當她感到眼睛不舒服時，還以為是老化及乾眼症所致。

負責為婦人做手術的眼科醫生稱，醫療團隊內包括執業20多年的眼科醫生，都對這次事件表示震撼，指「從未遇過這種狀況」；又認為這麼多塊隱形眼鏡疊在一起應對眼球造成刺激，訝異婦人竟發現不到這件事。

隱形眼鏡一周不可戴5天

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪指，隱形眼鏡被卡在眼皮其實有碎裂風險，如碎片殘留眼內，可刮傷眼睛，甚至引起細菌感染，導致眼部發炎。因此所有人都不應以手捽眼，尤其是配戴隱形眼鏡的人士。

以下是戴隱形眼鏡的一些建議：

一星期不可以戴5天，每天不可以戴10小時；

留意隱形眼鏡衛生乾淨；

配隱形眼鏡時，尋求視光師或相關專業人士的協助。

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責任編輯：羅嘉欣