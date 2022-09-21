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港姐泳裝環節易引致性暴力問題？　議員何俊賢：照計泳灘泳池也要關閉

政治 16:31 2022/09/21

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監警會委員批評港姐泳裝環節少布。（資料圖片）

港姐泳裝環節引監警會關注，委員余黎青萍將虐兒及性暴力事件，歸咎於電視電影的色情及暴力畫面氾濫，點名港姐選舉參選者在泳衣問答環節「少布」，又話「少布都算喇，答問題使唔使要喺冷氣房入面，對住曾志偉嗰啲(主持)咁樣，點解要著三點式答問題呢？我真係唔明。」

自余黎青萍言論一出，即引起熱議，TVB今日發聲明譴責上述言論，稱保留法律追究權利。而政界亦有人亦忍不住發表評論。

其中，民建聯立法會議員何俊賢就話，雖然個人覺得在無水嘅地方著泳裝有些愚蠢，甚至引人遐想，「但要聯想到性暴力又真係有啲難。」何俊賢說，照此邏輯，所有地鐵豐胸廣告要下架，政府泳灘或泳池要關閉。「因為港姐都係播一日，畀你炒埋片一個月好未？泳池日日有人用，宣傳性暴力力度應該更強。」

何俊賢雖有上述想法，不過就形容自己與余黎青萍不過是一家之言，「你有你表達的自由。」

TVB今日在聲明中不點名指余黎青萍刻意將港姐傳統比賽內容與社會上虐兒、色情暴力議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身份發表言論，有違道德之嫌，形容其行為不負責任，不但誤導觀眾，亦對港姐競選者不尊重、惡意誣蔑。

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撰文 : 傅流螢

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