【綠置居】消息：41折推售本周派表　首期低至4萬元做業主

▲ 油塘高宏苑正動工建屋。（資料圖片）

新一期供綠表戶申請的綠置居計劃，連同租置公屋新一批餘貨單位，據了解，申請日期是9月29至10月12日，房署本周派表及開放申請網站。

今期綠置居一共3個新屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，共4,693伙新單位，以41折推售，售價由79萬至286萬元。如綠表買家付5%首期計，最平4萬元首期即可上車榮升業主。項目預計第四季攪珠，年底至明年初揀樓。

對於有意見稱，綠置居面積較細小的單位，不受綠表買家歡迎，房委會已重新檢視潛在的「綠置居」項目，在技術可行下，修改單位組合比例。經檢討後，房委會已盡量減少油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑面積較小單位的數目。

今期約三成單位的配額，將撥給「家有長者優先選樓」，有1400個；另有一成配額撥給一人申請者，有500個。

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記者：吳卓峰