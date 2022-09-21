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【綠置居2022】41折推售明天起派表　首期低至3.75萬元做業主

社會 12:54 2022/09/21

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油塘高宏苑正動工建屋。（資料圖片）

新一期供綠表戶申請的綠置居計劃，連同租置公屋新一批餘貨單位，房委會宣布申請日期是9月29日至10月12日，明天（22日）起派表及開放申請網站。

今期綠置居一共3個新屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，共4,693伙新單位，以41折推售，售價由75萬至271萬元。如綠表買家付5%首期計，最平3.75萬元首期即可上車榮升業主。項目預計第四季攪珠，年底至明年初揀樓。

按房委會去年底公布的售價，今期綠置居樓價原本是79萬元至286萬元，跟現時相距超過9個月；據悉為更確切反映該市況，房委會已重新評估項目的市值，發現近期樓價較9個月前跌約百分之4至5，於是決定採用折扣率41折，再將這批「綠置居」項目的平均售價調低。

對於有意見稱，綠置居面積較細小的單位，不受綠表買家歡迎，房委會已重新檢視潛在的「綠置居」項目，在技術可行下，修改單位組合比例。經檢討後，房委會已盡量減少油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑面積較小單位的數目。

今期約三成單位的配額，將撥給「家有長者優先選樓」，有1400個；另有一成配額撥給一人申請者，有500個。

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記者：吳卓峰

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錦柏苑 高宏苑 清濤苑 公屋 粉嶺 馬鞍山 油塘 綠置居

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