【鞋履名牌】Cole Haan期間限定概念咖啡店　外牆壁畫打卡送$500購物現金券【內附地址】

▲ 去到Cafe外牆記得「打卡」有著數。（圖片品牌提供）

今天球鞋當道，一本正經的皮鞋因此失色不少，要存活下來，皮鞋品牌離不開兩個做法，一是堅守傳統歷史和高品質陣地，另一個方法則是將皮鞋的設計來個大躍進，以嶄新的科技務求令男士們穿得更是舒適，來自美國的Cole Haan就正好是後者。

不知道大家還有沒有記憶，品牌曾被Nike於1988年以9,500萬美金收歸旗下，及後於2012年再次將品牌轉讓，而在Nike這個「管治」期間，Cole Haan皮鞋的設計有著突破性的發展，最叫人談論的就是在Wingtip或Oxford這些傳統鞋款的鞋底處加入氣墊，成為當時大家的話題作。

到了今年，品牌的OriginalGrand系列踏入10周年，當中的OriginalGrand Longwing鞋款除了換上迷彩外衣外，鞋底應用了最新專利的蒲公英橡膠鞋底，以實踐持續提供更環保產品的承諾。

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與此同時，Cole Haan更聯同位於上環的咖啡店stain+一起合作推出期間限定概念咖啡店OG 10th Cafe，邀請本地藝術家皮忠為咖啡店門外創作壁畫和竹炭製作的Moon Walk Latte期間限定冷熱飲，加上環保咖啡渣扎染工作坊等，10月初前購買Cole Haan可說是最好的入貨時機。

去到Cafe外牆記得「打卡」有著數，由即日日至10月9日，將外牆壁畫相片上載至Instagram平台並標誌@colehaan.hk及#colehaanhk #10YearsofDefyingConvention #ØriginalGrand #OG10thCafe，即可免費換領期間限定的Moon Walk Latte和品牌$500購物現金券。

Cole Haan OG 10th Cafe

日期：即日起至10月9日

地點：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖

時間：11:00am - 7pm（星期二至日）

產品查詢：2683 2800

記者：何偉雄