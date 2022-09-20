【搶人才】九巴周六舉辦招聘日　車長不論是否全職均享全面福利

▲ 九巴周六舉辦招聘日，車長不論是否全職均享全面福利。（資料圖片）

運輸業界人手短缺，九巴將於本周六（24日）舉辦「聯廠招聘日」，招聘多個崗位，其中車長不論半職或全職，均享全面福利待遇，包括有薪用膳時間、免費乘車等。九巴又計劃在港島增設員工車接送點，希望吸引港島區居民加入九巴。

九巴將於周六在轄下九龍灣、沙田及屯門車廠舉辦「聯廠招聘日」，招聘的職位除車長、維修人員、車務督察等前線崗位外，亦招募顧客服務助理，及顧客熱線代表等顧客服務崗位，並提供即場面試及為車長而設的試車環節等一站式安排。

九巴指，旗下半職及全職員工均享有全面的福利待遇，包括有薪用膳及小休時間、免費乘車證、兩張或以上家屬乘車證、涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等多項福利；全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

九巴人力資源部主管楊耀偉表示，在疫情下九巴承諾「三不政策」—不裁員、不減薪及不強迫放無薪假，為員工提供穩定的工作環境，亦已率先在今年六月為前線員工加薪3.5%，希望透過公司具吸引力的薪酬福利，招攬各行各業、不同族群的人士加入九巴，為日後通關和市場復甦工作做好準備。

九巴九月招聘活動時間表︰

日期及時間 地點 9月21至22日（星期三至四） 11:00-18:00 職動荃天地招聘增值展 荃灣楊屋道1號荃新天地1期高層地下中庭 9月24日（星期六） 10:00-16:00 聯廠招聘日 九龍臨華街1號九巴九龍灣車廠2樓 屯門建泰街1號九巴屯門車廠2樓 沙田源順圍6至8號九巴沙田車廠2樓 9月27日（星期二） 14:30-17:00 東九龍就業中心招聘日 九龍協調道3號工業貿易大樓1樓 9月28日（星期三） 14:00-20:00 粉嶺車長招聘日 粉嶺皇后山總站

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責任編輯：李榮忠