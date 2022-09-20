【女兒奴】防細菌病毒傳染2個月大BB　新手爸爸笠保鮮紙咀嘴前世情人【附醫生解說】

▲ 新手爸爸頭笠保鮮紙先咀嘴BB女，希望阻隔口水。

初為人父母，事事小心去保護BB。內地有名爸爸很想親吻女兒，可是媽媽擔心會將細菌病毒傳給BB，嚴禁任何人去錫BB嘴仔。爸爸看著可愛的前世情人，忍無可忍，到女兒2個月大，想到用保鮮紙包著自己的頭阻隔口水，就可以狂錫阿女。

據內地媒體報道，於上周六（17日）廣州有對同為姓陳的90後夫婦成為焦點，媽媽一直有為女兒拍片紀錄成長，當時她在網上分享了一段爸爸用特殊方式錫B女的影片，引起網民熱議，指影片中的父女可愛，爸爸行徑引人發笑。BB女兩個多月大，乳名是「66」。媽媽表示BB出生後，爸爸就一直想錫阿女，不過女兒仍是初生嬰兒，擔心大人的細菌病毒會透過親吻傅染給她，就一直不准任何人親吻女兒嘴仔。

▲ BB用奇怪方式瘋狂錫B女。（影片截圖）

爸爸笠保鮮紙吻BB

於17日下午，陳爸爸很想親吻「前世情人」，就想出一個奇特的方式，保護女兒的同時，又可以滿足自己錫囡囡的欲望，就是用保鮮紙纏繞著自己的面，隔著保鮮紙去咀嘴。在影片中，爸爸手抱BB，面對面瘋狂錫BB的嘴仔，一臉陶醉，果然是女兒奴。

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爸爸表示自己很喜歡跟孩子一起玩，為了保護BB，於是自己就用保鮮紙笠頭，包裹不會過緊可以呼吸，直言這樣對BB好，而之前只能錫女兒的後腦。

陳氏夫婦是初中同學，相識8年後拍拖，拍拖4年後結婚。老婆大讚老公是好男人，早上湊BB的工作由她負責，晚上多數由老公幫忙沖奶粉、換尿片，一起分工合作湊B，令她每晚都可以睡覺。

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醫生解釋疱疹病毒

時有發生嬰孩因被親吻或觸摸感染疱疹病毒，甚至因而染病死亡的新聞。TOPick曾訪問本港皮膚科專科醫生陳厚毅，他解釋疱疹病毒主要分為一型（HSV-1）和二型（HSV-2），HSV-1是一種依附在嘴唇的病毒，傳染的途徑包括接吻、接觸他人飛沫等，當唇瘡變得痛楚，又或是有水泡時是最高傳染性。他提醒成人有唇瘡就切忌親吻小朋友，加上不能單憑嘴上有沒有瘡來決定是否帶有病毒，因此最好還是盡量避免親吻嬰兒的行為。除了親吻，病毒有機會由口水傳染給小朋友，所以家長不要與孩子共用器具和食物，更不應把食物咬碎再餵孩子。

孩子免疫力較差，容易受病毒感染。如果成人患有唇瘡並親吻嬰幼兒，即使孩子身上沒有傷口，病毒只要接觸其皮膚就會受感染。病毒接觸到嬰兒眼睛亦有機會引發角膜炎，或會對視力造成影響。而疱疹引致腦膜炎甚至死亡的個案其實並不常見，家長毋須過分擔心。

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責任編輯︰王明芳