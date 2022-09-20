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【粉絲福利署】當奴回應有否用增高鞋墊　少爺占自爆「頂唔順」拍檔

娛樂 17:50 2022/09/20

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

ViuTV節目《粉絲福利署》蔡曉童（童童）、鄺旨呈（旨呈）及蔡寳欣（Pony）擔任主持，邀請不同歌手與其忠實粉絲上節目玩遊戲。粉絲除可近距離與偶像接觸，更有機會接受福利，獲得偶像精心準備的禮物，從中讓偶像與粉絲的關係升溫。

今晚（9月20日）播出的一集邀請到艾粒的少爺占和Donald擔任嘉賓。

分享歌曲靈感來源

艾粒即席獻唱歌曲《邊個話你醜?》。Donald分享到歌曲的靈感由來，竟然是因為在旺角遭途人迎面批評：「嘩，佢真人真係好醜樣！」從而得到啟發，希望創作出一首講述美的標準、外貌協會等議題的歌曲。 

艾粒

Donald出招證清白

隨後， Donald在問答環節被粉絲被問到有否着增高鞋墊，Donald大方除鞋力證清白。

他又自爆曾經「出蠱惑」着增高墊出席首映禮，因為望落與拍檔少爺占一樣高，合照時當場受質疑。

艾粒更大爆 「成日都頂唔順對方」，少爺占笑指忍受不了Donald的樣貌，聞言的Donald大指：「我地無論唱咩歌，佢都冇望住我㗎！」，搞笑對話引起全場爆笑。

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最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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艾粒 少爺占 當奴 商業電台 娛樂行業 組合 綜藝節目 歌手 ViuTV

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